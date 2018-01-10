В праздник Крещения – в ночь с 18 на 19 января - очень важно соблюдать правила безопасности при купании в купелях, - заявили ИА «Высота 102» в областном комитете здравоохранения региона. «Купание в проруби - отличный способ укрепления здоровья и повышения иммунитета, но не для всех, - говорит главный внештатный специалист профилактической медицины Алексей Покатилов. - Подобная процедура без предварительной подготовки опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеющим нестабильный уровень артериального давления, аритмию, заболевания почек, астму, сахарный диабет и ЛОР-заболевания. Им категорически запрещено окунаться в ледяную воду. Жителям региона с малейшими признаками простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ тоже лучше не рисковать – в этом случае купание чревато осложнениями в виде пневмонии. Маловероятна польза обряда для пожилых людей и маленьких детей - в сезон повышенной заболеваемости у тех и других ослаблен иммунитет».

По словам Покатилова, остальным стоит помнить о нескольких важнейших правилах безопасности. Во избежание переохлаждения перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Не стоит находиться в проруби более минуты, окунаться лучше всего по шею. Выйдя из купели, нужно сразу переодеться в сухую одежду и как можно скорее оказаться в тепле.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января на водоемах Волгоградской области будут усилены меры безопасности. В местах массовых мероприятий будут дежурить сотрудники скорой помощи.







