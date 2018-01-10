Далеко не все отельеры Волгограда всерьез восприняли заявление Роспотребнадзора о недопустимости взвинчивания цен к ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на популярный сайт бронирования гостиничных номеров «Booking», стоимость гостиничных номеров в Волгограде на время проведения мундиаля по-прежнему можно назвать фантастической. Напомним, 15 декабря и.о руководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгений Резников публично заявил, что ведомство уже провело полсотни проверок и возбудило первое административное дело в отношении отельера-«хапуги». В качестве примера откровенно наглого завышения цен на совещании, посвященном подготовке к чемпионату, была названа гостиница «Галерея Парк Волгоград», в которой «президентский» люкс продавался за 130 тысяч рублей, что в 20 раз выше цены в декабре 2017 года.

После разгромного выступления руководителя надзорного ведомства прошел почти месяц, а цены на гостиничные номера в Волгограде на даты ближе к концу июня стремятся к немыслимым цифрам. Все тот же отель «Галерея Парк Волгоград» 30 июня сдает одноместный номер за 32 тысячи рублей. В качестве бонуса, вероятно, в этой же комнате на диване-кровати может разместиться еще один человек. Кроме того, предлагается трехразовое питание. Но от этого такса не становится адекватнее. К слову, сегодня тот же самый номер можно снять за 1390 рублей. С 17 по 29 июня в этой гостинице свободных номеров нет. А вот в отеле «Сталинград» на 22 июня, когда состоится первый футбольный матч, остался всего один трехместный номер за "скромные" 55 тысяч 370 рублей в сутки.

На первый день проведения игр чемпионата в Волгограде иных вариантов размещения именно в отелях практически не осталось (!). Сайт «Booking» подсказывает, что на эту дату практически все гостиницы утрамбованы «под завязку». Поэтому на игровое поле выходят запасные игроки - владельцы арендного жилья. Для них чемпионат мира – это даже не звездный, а золотой час. Однушка в районе завода «Волгограднефтемаш» с засаленными диванами и пыльными коврами готова принять футбольных болельщиков за 13 тысяч рублей в сутки. В квартире на Донецкой цена уже 50 тысяч рублей, на Тулака 65 квадратных метров, рассчитанных максимум на 5 человек, стоит уже 70 тысяч за 24 часа.

Самый дешевый вариант ночевки в Волгограде 22 июня корреспонденту информагентства удалось найти в хостеле, расположенном в районе улицы 39-ая Гвардейская дивизия. «Бросить кости» в восьмиместном номере, в котором будут проживать совершенно незнакомые друг другу люди, можно за 3200 рублей. Справедливости ради заметим, что есть и адекватные цены на гостиничные номера – к примеру, за 1400 рублей. Считай, что даром (по сравнению с прочими вариантами) всех желающих готов встретить, к примеру, мотель в Чапурниках.

ИА «Высота 102» направляет редакционный запрос в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с просьбой сообщить о ходе рассмотрения административных дел в отношении недобросовестных отельеров.