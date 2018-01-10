





Смотрите сегодня в программе: ВМК «Красный октябрь» как никогда близок к банкротству - в рамках процесса, инициированного по заявлению налоговых органов, начался сбор сведений об имуществе завода. История «облысевшего» дома в Дзержинском районе Волгограда стала поводом для проверки чиновников облстройнадзора: их заподозрили в неправомерных действиях. В Кировском районе Волгограда поставлен рекорд по срокам «невывоза» мусора из жилого сектора: помойка подобралась к детской площадке. Советские витражи заиграли новыми красками: реконструкция ДЮЦа на улице Краснознаменской в центре Волгограда завершена на 90 %.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.



