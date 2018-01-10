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Аналитика
 10.01.2018 20:05

«Высота 102 ТВ»: Советские витражи ДЮЦа в Волгограде заиграли новыми красками



Смотрите сегодня в программе: ВМК «Красный октябрь» как никогда близок к банкротству - в рамках процесса, инициированного по заявлению налоговых органов, начался сбор сведений об имуществе завода. История «облысевшего» дома в Дзержинском районе Волгограда стала поводом для проверки чиновников облстройнадзора: их заподозрили в неправомерных действиях. В Кировском районе Волгограда поставлен рекорд по срокам «невывоза» мусора из жилого сектора: помойка подобралась к детской площадке. Советские витражи заиграли новыми красками: реконструкция ДЮЦа на улице Краснознаменской в центре Волгограда завершена на 90 %.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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Общество 10.01.2018 18:05

Жители Волжского 18 марта получат специальные бюллетени для голосования по выбору территории, которой необходимо благоустройство. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, власти города предложили волжанам определить перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». До 9 февраля 2018 года в Волжском продлится приём предложений от волжан.   Заявки о включении в перечень общественной территории (улицы, сквера, парка, аллеи, площади и т.д.) от жителей города принимаются письменно в свободной форме в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского. Отбором общественных территорий будет заниматься специальная комиссия. В её состав войдут специалисты структурных подразделений...
Прочитана: 2079 раз
Происшествия 10.01.2018 17:55

Инспектор ДПС ГИБДД областного управления МВД России пойман при получении 15 тысяч рублей взятки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, полицейского задержали накануне утром в Тракторозаводском районе. По данным следствия, инспектор остановил машину, водитель которой был пьян. Автомобилист решил “откупиться” от  стража порядка, но, так как денег ему не хватило, отправился за ними домой. Час спустя он вернулся и, как только деньги попали в руки стража порядка, того задержали сотрудники службы собственной безопасности Главка МВД. ...
Прочитана: 4415 раз
Общество 10.01.2018 17:35

В Волгограде владельцы отелей с «космическими» ценами в дни ЧМ-2018 не испугались Роспотребнадзора Далеко не все отельеры Волгограда всерьез восприняли заявление Роспотребнадзора о недопустимости взвинчивания цен к ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на  популярный сайт бронирования гостиничных номеров «Booking»,   стоимость гостиничных номеров в Волгограде на время проведения мундиаля по-прежнему можно назвать фантастической. Напомним, 15 декабря и.о руководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгений Резников публично заявил, что ведомство уже провело полсотни проверок и возбудило первое административное дело в отношении отельера-«хапуги».  В качестве примера откровенно наглого завышения цен на совещании, посвященном подготовке к чемпионату, была названа гостиница «Галерея Парк Волгоград», в которой «президентский» люкс продавался за 130 тысяч...
Прочитана: 6308 раз
Экология 10.01.2018 17:11

Минприроды России и Росприроднадзор наградили «ЕвроХим» Торжественная церемония награждения компаний, показавших наилучшие результаты по реализации экологических мероприятий, состоялась в рамках V Всероссийского съезда по охране окружающей среды, выставки-форума «ЭКОТЕХ» и заседания Федерального экологического совета на тему «Год экологии в Российской Федерации: главные задачи, их реализация и перспективы». Награду минерально-химической компании «ЕвроХим» вручил руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на церемонии была отмечена активная экологическая деятельность «ЕвроХима», которая стала ещё одним подтверждением приверженности компании своей экологической политике, базирующейся на наилучших доступных технологиях, снижении выбросов и сбросов и социальной ответственности. В 2010-2016 годах предприятия «ЕвроХима» израсходовали на реализацию...
Прочитана: 571 раз
Экономика 10.01.2018 16:03

Госструктуры и правоохранители займутся имуществом волгоградского ВМК «Красный Октябрь» В рамках инициированного налоговиками процесса о признании АО «ВМК «Красный Октябрь» банкротом ряд ведомств займутся проверкой сведений об имуществе предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, в частности, в ГИБДД выяснят, сколько транспортных средств принадлежит заводу, комитет госимущества и Росреестр должны подготовить для суда сведения об имуществе и о сделках с ним. Кроме того, к предстоящему заседанию, назначенному на 22 января, уже подготовлена кандидатура арбитражного управляющего.  Напомним, арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом металлургического комбината «Красный Октябрь» из-за...
Прочитана: 5991 раз
Общество 10.01.2018 15:20

Министр образования РФ сообщила депутату Госдумы от Волгоградской области, чем закончилась история со школьником из ЯНАО Министр образования и науки России уведомила депутата Госдумы от Волгоградской области об итогах проведенного расследования по следам поездки школьников из ЯНАО в Германию. Как сообщает ИА «Высота 102», Анна Кувычко получила ответ на свой запрос от главы ведомства Ольги Васильевой, в котором изложены подробные обстоятельства выступления ученика школы из Нового Уренгоя в парламенте ФРГ. Напомним, 19 ноября российский подросток выступил в бундестаге с докладом, посвященном солдатам вермахта. В своем выступлении мальчик упомянул, в том числе, о «невинности» солдат вермахта и «тяжелых условиях плена», в которых они оказались после разгрома фашистов под Сталинградом. Высказывания подростка были неоднозначно встречены общественностью...
Прочитана: 3781 раз
Общество 10.01.2018 14:26

Пресс-служба администрации области поверила в мечту о туристической привлекательности Волгограда «Волгоград вошел в топ-10 городов для новогодних путешествий» - под таким заголовком пресс-служба областной администрации выдала новость на тему развития туристической привлекательности региона. Вывод о том, что в первые дни нового 2018 года в Волгоград рвались туристы, сделан на основе данных рейтинга сервиса бронирования отелей Tvil.ru. Как сообщает ИА «Высота 102», в рейтинг вошли самые дешевые российские города (не курорты), в которых с 1 по 8 января гости бронировали отели на период от 1,5 до 3 ночей и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысячи рублей в сутки. По дешевизне Волгоград оказался...
Прочитана: 2602 раз
Аналитика 10.01.2018 13:45

Эксперты: Волгоградская область остается в группе регионов со слабой устойчивостью Волгоградская область вошла в пятую, последнюю группу регионов со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) по итогам исследования фонда «Петербургская политика» за декабрь минувшего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня данные фонда, рейтинг региона не изменился по сравнению с предыдущим месяцем прошлого года и составил 4,7 балла. Среди позитивных событий эксперты назвали открытие министром транспорта РФ Максимом Соколовым и губернатором Андреем Бочаровым движения по мосту через Ахтубу в Волгограде. Открытие после реконструкции моста через озеро Чиганак и реку Бузулук в Алексеевском районе. Получение областью 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению...
Прочитана: 5141 раз
Общество 10.01.2018 13:14

Уборка территории вокруг трех административных зданий администрации Волгоградской области от снега обойдется бюджету почти в 200 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, речь идет о «главном офисе» администрации региона на проспекте Ленина, 9, также об административном здании на Скосырева,8, где расположен ряд комитетов, и о здании общественной палаты Волгоградской области на Набережной имени 62-ой армии,1. За вышеобозначенную сумму планируется вывезти около 280 кубических метров снега. Пока, правда, работы для уборщиков снега в Волгограде нет. Но, возможно, зима еще свое возьмет. Кроме того, действие контракта распространяется до конца нынешнего года. 
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Происшествия 10.01.2018 12:32

Контрактный управляющий комитета по рекламе администрации Волгограда Татьяна Ярыгина была оштрафована за волокиту при опубликовании данных о заключенных договорах. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской  области Оксана Черединина. В феврале-марте ушедшего года комитетом по рекламе горадминистрации был заключен ряд муниципальных контрактов. Сведения о них публиковались в интернете с опозданием в 1-2 месяца. Нарушения вскрылись при проведении прокурорской проверки. За это областной комитет финансов оштрафовал Ярыгину на 20 тысяч рублей.
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Происшествия 10.01.2018 12:01

Служебно-розыскные собаки помогли полицейским задержать во Фролово подозреваемых в разбое. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером трое мужчин ворвались в пункт приема металла, расположенный в промзоне. На двоих злоумышленниках были красно-белые новогодние колпаки, лицо третьего скрывала маска-балаклава. Требуя денег, они избили сторожа металлическим прутом. Потом обыскали все помещения, но не найдя ничего ценного поспешили сбежать. Вызванный наряд полиции приехал на место преступления со служебными собаками. Четвероногие помощники правоохранителей взяли след преступников, и привели стражей порядка к общежитию на окраине города. Во время обхода здания, полицейские задержали двоих братьев 20 и 21 лет,...
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Экономика 10.01.2018 11:51

В Волгоградской области запускают новый механизм льготного ипотечного кредитования: в 2018 году на реализацию новой региональной программы в облбюджете предусмотрено более 15,5 млн рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете строительства региона. Соответствующее трехстороннее соглашение подписано администрацией субъекта, АО "АИЖК" и региональным оператором федерального агентства - ОАО "ВАИЖК". В результате данной меры поддержки процентная ставка по ипотечным займам для граждан может быть снижена до 6% годовых на весь срок кредитования. Также будет упрощена схема предоставления льгот за счет осуществления единовременной выплаты региональному оператору из областного бюджета. Предоставление льготных ипотечных кредитов предполагается молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий....
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Общество 10.01.2018 11:26

Бывший директор МКОУ «Березовская кадетская средняя школа-интернат» Николай Дорофеев обжаловал свое увольнение в суде. Как сообщили ИА «Высота 102» в Даниловском районном суде Волгоградской области, рассмотрение дела состоится уже в середине января. Ранее объявлялся перерыв в связи с болезнью истца. Ответчиками по иску бывшего директора кадетской школы-интерната выступила администрация Даниловского района в лице отдела образования районной администрации. Именно это структурное подразделение администрации района стало инициатором расторжения трудового контракта с директором школы-интерната.  Напомним, увольнение директора кадетской школы-интерната вызвало волну протестов родителей учеников, которые провели в конце прошлого года митинг, где потребовали восстановить Николая Дорофеева на работе. Сам уволенный директор считает, что...
Прочитана: 5389 раз
Общество 10.01.2018 10:51

Инспекцию стройнадзора по Волгоградской области проверяют по поводу «раздетой» многоэтажки Уполномоченный по правам человека Волгоградской области обратился в следственные органы с просьбой провести доследственную проверку на наличие состава преступления по факту неправомерных действий должностных лиц инспекции строительного надзора по Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о «раздетой» многоэтажке № 30 по ул. 51 Гвардейской Дивизии г. Волгограда, о которой не раз сообщало ИА «Высота 102» в своих публикациях. Такая проверка уже началась.   Главной причиной многолетних жилищных сложностей для проживающих стали неправомерные действия должностных лиц инспекции строительного надзора по Волгоградской области, выдавших в конце 2013 года заключение о вводе в эксплуатацию жилого дома при наличии...
Прочитана: 3738 раз
Экономика 10.01.2018 10:20

В Волгограде «Титан-Баррикады» отчитался о самых высоких зарплатах в машиностроительном комплексе региона Пресс-служба АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» распространила информацию по итогам прошедшего года, сообщает ИА «Высота 102». Как подчеркивается в пресс-релизе, цитируем, «в 2017 году АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» на 19,6 процента нарастило производственные объемы при самой высокой средней заработной плате в машиностроительном комплексе волгоградского региона». Однако какова средняя зарплата на предприятии – в публикации не уточняется. Вместе с тем, как ранее сообщало информагентство в материале «В Волгограде обвиняемый в миллионных хищениях замгендиректора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» вернулся «в строй», среднемесячный доход первого заместителя генерального директора и генерального конструктора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николая Нескоблина, согласно предоставленной в суд справке, составлял свыше 805 тыс....
Прочитана: 2683 раз


10 января 20:05
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