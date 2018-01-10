Жители Астраханской области стали реже умирать и дольше жить

В регионе зафиксировано рекордное снижение смертности, сообщает ИА «Астрахань 24». По итогам прошлого года общая смертность населения в Астраханской области составила 11,4 на 1000 населения, что на 5,3% меньше показателя 2016 года. При этом текущий показатель на 14,9% ниже значения по Южному федеральному округу (13,1) и на 9,8% показателя по РФ (12,5), сообщил губернатору Александру Жилкину министр здравоохранения области Павел Джуваляков.

«Столь низкий показатель смертности последний раз регистрировался в регионе почти 30 лет назад – в 1990 году, тогда он составлял 10,4 на 1000 населения, – отметил глава Минздрава. – В 2005 году отмечался самый худший показатель за последние два десятилетия – 15,5. Начиная с 2006 года, показатель смертности в регионе неуклонно снижается, обеспечивая стабильный прирост населения. Причём последние три года темпы снижения смертности составляют в среднем не менее 3% в год». Естественный прирост населения (разница между числом родившихся и умерших людей) в Астраханской области в 2017 году составил 1 059 человек. Благодаря модернизации системы здравоохранения, активной переподготовки кадров, открытию новых медицинских учреждений и их техническому переоснащению, продолжительность жизни в Астраханской области на начало нового года увеличилась до 72,5 лет.







