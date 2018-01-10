



Волгоградская область вошла в пятую, последнюю группу регионов со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) по итогам исследования фонда «Петербургская политика» за декабрь минувшего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня данные фонда, рейтинг региона не изменился по сравнению с предыдущим месяцем прошлого года и составил 4,7 балла.

Среди позитивных событий эксперты назвали открытие министром транспорта РФ Максимом Соколовым и губернатором Андреем Бочаровым движения по мосту через Ахтубу в Волгограде. Открытие после реконструкции моста через озеро Чиганак и реку Бузулук в Алексеевском районе. Получение областью 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, открытие в Урюпинской ЦРБ после капитального ремонта детского и хирургического отделений, поступление нового роботизированного оборудования в Волгоградский онкологический диспансер, открытие на площадках Волгоградского государственного и Волгоградского технического университетов Центров молодежного инновационного творчества.

Негативными эксперты посчитали выступление жителей Светлоярского района против перевозки отходов со свалки в Кировском районе на территорию Светлого Яра, ряд отставок: вице-губернатора, председателя комитета экономической политики Александра Сивакова, руководителя представительства Волгоградской области в Москве Альберта Льянова, главы администрации Котово Светланы Калининой, главы администрации Калачевского района Олега Тюрина. В список вошел митинг обманутых дольщиков в Волгограде, акция протеста жителей волгоградского поселка Гумрак с требованием к властям решить проблемы, возникшие в поселке в процессе подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу, выявление очага африканской чумы свиней в Суровикинском районе, 80-е место в Национальном рейтинге прозрачности закупок 2017.

Среди прочих заметных событий эксперты выделили назначение облдумой референдума о смене часового пояса на 18 марта и изменение депутатами гордумы Волгограда статуса земли, включенной в зону охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган», что позволяет застройку участка офисами и жилыми домами.







