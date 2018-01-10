В Волгоградской области служебные собаки помогли поймать разбойников в новогодних колпаках

Служебно-розыскные собаки помогли полицейским задержать во Фролово подозреваемых в разбое. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером трое мужчин ворвались в пункт приема металла, расположенный в промзоне. На двоих злоумышленниках были красно-белые новогодние колпаки, лицо третьего скрывала маска-балаклава. Требуя денег, они избили сторожа металлическим прутом. Потом обыскали все помещения, но не найдя ничего ценного поспешили сбежать. Вызванный наряд полиции приехал на место преступления со служебными собаками. Четвероногие помощники правоохранителей взяли след преступников, и привели стражей порядка к общежитию на окраине города. Во время обхода здания, полицейские задержали двоих братьев 20 и 21 лет, ранее судимых за кражу и хранении наркотиков, а также их 20-летнего сообщника. Молодые люди сознались в преступлении и сказали, что пошли на разбой из-за того, что все свои деньги спустили во время новогодних праздников. Им грозит до 10 лет тюрьмы.