Пенсия не за горами. Что получим?

Прогнозировать размеры наших пенсий – занятие неблагодарное. С одной стороны – чем больше заработок, тем выше отчисления в ПФР. И это логично. С другой - при выходе на пенсию вдруг оказывается, что ваша зарплата в 200 рублей в 1985-ом – это значительно ниже средней по СССР. А значит и пенсия выше 10 тысяч вряд ли будет.

Надежда на увеличение пенсионной выплаты появилась, когда в 1992 году был определён порядок создания негосударственных пенсионных фондов (НПФ). И стало понятно, что реальную прибавку к пенсии можно накопить именно здесь. Как не ошибиться с выбором НПФ, разбирался журналист ИА «Высота 102».





Все фонды – в открытом доступе

Информация обо всех законно действующих негосударственных пенсионных фондах размещена на сайте Центробанка. Там же можно узнать и о тех, что находятся в состоянии ликвидации. Прошли те времена, когда агенты фондов предлагали свои услуги, а проверить их, к примеру, прибыльность или репутацию, было весьма затруднительно. Поэтому в первую очередь обращайте внимание на законность работы НПФ и его доходность, иными словами грамотность вложения наших средств.









Доходность

Вся информация о доходности НПФ доступна на сайте Центробанка , который и сводит по итогам года всю аналитику. Если же на своих сайтах НПФ показывают доходность выше, чем на сайте Центробанка – есть повод насторожиться...

Чтобы составить объективное мнение, сравните цифры за несколько лет. К примеру, на сайте вы увидите, что в 2013-ом доходность некоторых фондов была несколько ниже, чем в 2016 году. А ряд фондов и вовсе показали в графе «доходность» ноль. Тем не менее, нужно помнить о том, что инвестиции не могут иметь гарантированной прибыльности, поскольку они зависят от экономической и политической ситуации в стране. Поэтому эксперты рекомендуют ориентироваться на средние показатели доходности за последние 3-5 лет.

Возраст фонда

Эксперты считают – чем старше фонд, тем надёжнее. Почему? Если пережил, по крайней мере, два финансовых кризиса и остался на плаву – значит, сможет выстоять и в дальнейшем. Итак, более ранний год создания фонда – в нашу «копилку».





Открытость фонда и его репутация

Если все данные о деятельности фонда на его официальном сайте достоверны, и кроме этого представлены лицензия, место нахождения, отчётность, количество застрахованных лиц…. В общем, всё, что обязательно для размещения, то это можно записать в актив НПФ. Некоторые фонды дополняют свои сайты историей создания компании и форумами для обсуждения. Кстати, нелишним будет познакомиться с отзывами о фонде, размещенными на независимых специализированных сайтах. Интернет даёт нам огромные возможности проследить все события, касающиеся деятельности фондов. Если информации о фонде вообще нигде нет – значит, он создан вчера, считают эксперты.





Позиция в рейтинге

Рейтинг считается важнейшим показателем деятельности фонда. Именно он показывает уровень доходности НПФ и его надежность, по оценкам экспертов рынка. Классификация «Эксперт РА» предполагает оценку от А до А++. Те, кто не получил этой оценки, в рейтинг не попадают. Здесь оценивают лучших. Итак, если рейтинг выбранного вами фонда А, да ещё с двумя плюсами – фиксируем его как преимущество НПФ.













Отличный сайт и хорошие сервисы

Много плюсов имеет хороший сайт НПФ. Информация должна быть понятной и доступной для восприятия, все нужные документы – на виду. Возможность застрахованному лицу быть в курсе движения денежных средств на пенсионном счёте даёт наличие личного кабинета. Если он есть это тоже дополнительный плюс.

Эксперты Регионального центра финансовой грамотности Волгоградской области советуют подходить к выбору негосударственного пенсионного фонда основательно и обращать пристальное внимание на все перечисленные аспекты. Помните, что срочно поменять НПФ можно только раз год, а поменять так, чтобы сохранить накопленный инвестиционный доход – лишь раз в пять лет.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».







