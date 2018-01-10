В Волгоградской области запускают новый механизм льготного ипотечного кредитования: в 2018 году на реализацию новой региональной программы в облбюджете предусмотрено более 15,5 млн рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете строительства региона. Соответствующее трехстороннее соглашение подписано администрацией субъекта, АО "АИЖК" и региональным оператором федерального агентства - ОАО "ВАИЖК".

В результате данной меры поддержки процентная ставка по ипотечным займам для граждан может быть снижена до 6% годовых на весь срок кредитования. Также будет упрощена схема предоставления льгот за счет осуществления единовременной выплаты региональному оператору из областного бюджета. Предоставление льготных ипотечных кредитов предполагается молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Начало реализации новой программы планируется со II квартала 2018 года.



