Уволенный директор кадетской школы-интерната в Волгоградской области судится с чиновниками

Бывший директор МКОУ «Березовская кадетская средняя школа-интернат» Николай Дорофеев обжаловал свое увольнение в суде. Как сообщили ИА «Высота 102» в Даниловском районном суде Волгоградской области, рассмотрение дела состоится уже в середине января. Ранее объявлялся перерыв в связи с болезнью истца. Ответчиками по иску бывшего директора кадетской школы-интерната выступила администрация Даниловского района в лице отдела образования районной администрации. Именно это структурное подразделение администрации района стало инициатором расторжения трудового контракта с директором школы-интерната.

Напомним, увольнение директора кадетской школы-интерната вызвало волну протестов родителей учеников, которые провели в конце прошлого года митинг, где потребовали восстановить Николая Дорофеева на работе. Сам уволенный директор считает, что причиной увольнения стал его отказ сократить несколько работников образовательного учреждения, так как это, по его мнению, угрожало безопасности и здоровью учеников, многие из которых живут в интернате круглосуточно.

Повтор сюжета от 22 ноября 2017 года.