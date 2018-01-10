Пресс-служба администрации области поверила в мечту о туристической привлекательности Волгограда

«Волгоград вошел в топ-10 городов для новогодних путешествий» - под таким заголовком пресс-служба областной администрации выдала новость на тему развития туристической привлекательности региона. Вывод о том, что в первые дни нового 2018 года в Волгоград рвались туристы, сделан на основе данных рейтинга сервиса бронирования отелей Tvil.ru. Как сообщает ИА «Высота 102», в рейтинг вошли самые дешевые российские города (не курорты), в которых с 1 по 8 января гости бронировали отели на период от 1,5 до 3 ночей и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысячи рублей в сутки. По дешевизне Волгоград оказался на 7 - м месте после Брянска, Самары, города Чебоксары, Новосибирска и Тюмени. То есть речь идет вовсе не о «топе», а лишь о том факте, что когда у людей нет денег на поездку в Европу, Москву или Санкт-Петербург, они рассматривают другие варианты, в том числе Волгоград. Но если решительно посмотреть правде в глаза, волшебные волгоградские каникулы для тысяч туристов со всей России - это больше сказка, чем быль. Согласно последним данным Национального туристического рейтинга, Волгоградская область по-прежнему находится в «середнячках» по туристической привлекательности. В 2017 году среди 85 - ти регионов России наше место было 27. Но повод для оптимизма есть - привлечение туристов стало одним из главных направлений развития Волгоградской области. К 2021 году ежегодное число гостей региона планируется увеличить до 1,2 миллиона человек.