Житель Волгограда, обвиняемый в совращении 32 детей из 18 регионов страны, и приговоренный к 13,5 годам колонии строгого режима, снова предстанет перед судом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 49-летний волгоградец обвиняется в 37 преступных эпизодах, за пять из них ранее он и получил свое наказание. В течение 2015 года мужчина знакомился в одной из соцсетей с девочками в возрасте от 7 до 13 лет. На своей "левой" страничке он представлялся 13-летним подростком, от его имени отправлял порнофото, в том числе с изображением детей, а также заставлял девочек фотографировать свои обнаженные части тела и присылать ему.

Теперь следователи завершили расследование всех преступных эпизодов. Всего было проведено более 60 судебных экспертиз, в том числе психолого-сексолого-лингвистических, судебно-психиатрических. Доказательства изложены в 32 томах дела.

Сейчас материалы направлены в суд.