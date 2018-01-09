«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области активисты должны выполнить задачу по сбору 7,5 тысячи подписей за Путина

Смотрите сегодня в программе: активисты начали сбор подписей жителей Волгоградской области в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на выборах президента страны. Волгоградцы простились с Почетным жителем города Олегом Иншаковым: на гражданскую панихиду в ВолГУ пришли сотни людей. Дом «в лохмотьях» стал позором застройщика и бедой для жителей: Обещания «одеть» здание могут быть не исполнены до весны. Собаки - поводыри почти 50 лет помогают незрячему волжанину жить в большом городе: сейчас службу несет лабрадор Бони.

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