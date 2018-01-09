В Волгоградской области в посленовогодние дни 63 инфарктника отпраздновали второе рождение

Более 8,7 тысячи обращений поступило в праздничные дни в службу скорой медицинской помощи, 2,3 тысячи человек были госпитализированы. Из поступивших звонков 942 — обращения с подозрением на грипп и ОРВИ, что практически в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. Как отметили в облздраве, за первую неделю 2018 года в амбулаторно-поликлиническое звено обратились порядка 10 тысяч пациентов. 38 экстренных выездов совершили сотрудники Центра медицины катастроф, ими проведено 16 медицинских эвакуаций тяжелых больных из районов Волгоградской области.

С начала года, благодаря проведению экстренных жизнесохраняющих микроопераций на сердце, волгоградские медики спасли 63 кардиологических пациента. Такие вмешательства в круглосуточном режиме проводят врачи Волгоградского областного кардиоцентра, больницы скорой медицинской помощи № 25, областной клинической больницы № 1 и клиники № 1 ВолГМУ. 216 пациентам с подозрением на инфаркт и инсульт удалось помочь посредством телемедицинских консультаций — экстренные консультации для медперсонала круглосуточно проводят специалисты территориального Центра медицины катастроф.



