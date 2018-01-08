В Волгограде и Волжском стартовал сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты

Сегодня в Волгограде и Волжском стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатуры Владимира Путина в президенты России. Как сообщает ИА «Высота 102», активистов в брендированной одежде можно наблюдать в Ворошиловском торговом центре, «Пирамиде», «Комсомолле», «Парк Хаусе». В Волжском горожане уже могут оставлять свои автографы в поддержку главы государства в «Спутнике» и ТЦ «Планета Лето».

Напомним, на минувшей неделе в ряде регионов России начался сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России. Единый день голосования пройдет 18 марта 2018 года.

О решении участвовать в выборах президента России Владимир Путин заявил 6 декабря в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Спустя неделю на своей пресс-конференции он уточнил, что намерен выдвинуться в качестве независимого кандидата. При этом Путин отметил, что рассчитывает на поддержку партий и общественности. 23 декабря на съезде «Единой России» Дмитрий Медведев подтвердил, что партия окажет всестороннюю поддержку главе государства. 26 декабря на ВДНХ собралось свыше 600 членов инициативной группы, которые приняли решение о выдвижении Владимира Путина на выборы. После чего президент лично предоставил в ЦИК РФ документы на регистрацию себя в качестве кандидата.