Сегодня в Волгограде прощаются с директором научно-исследовательского института социально-экономического развития региона Волгоградского государственного университета, доктором экономических наук Олегом Васильевичем Иншаковым. Он ушел из жизни 6 января после тяжелой болезни. Как сообщает ИА «Высота 102», на гражданскую панихиду, которая проходит в здании научной библиотеки ВолГУ, пришли близкие, друзья, коллеги, ученики. Приехал губернатор региона Андрей Бочаров.

Олег Васильевич Иншаков – Почетный гражданин города Волгограда. С 1995 по 2014 гг. являлся ректором Волгоградского государственного университета. Он представлял Волгоградскую область в Общественной палате РФ, а также возглавлял Общественную палату региона, избирался депутатом областной думы. В ноябре 2017 года по просьбе главы области Олег Иншаков возглавил созданный при губернаторе Совет по социально-экономическому развитию.

Похороны Олега Иншакова пройдут сегодня в 13 часов на Димитриевском (Центральном) кладбище Волгограда.