|Общество
|10.01.2018 09:07
Волгоградцы отправили яму на дороге на «Доску позора»
Из года в год одна и та же проблема возникает в виде глубокой лужи при подъезде к дому №17 по улице Новодвинской в Волгограде. Как рассказали читатели ИА «Высота 102», на протяжении многих лет эта яма является неотъемлемой частью местного пейзажа. Меняется только размер и глубина дефекта от вида и количества осадков.
К имеющейся коммунальной проблеме добавляются надписи на фасадах домов неоднозначного содержания, пожаловались горожане.
«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что...
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! ...
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
|Общество
|10.01.2018 11:26 (Обновлено: 10.01.2018 11:30)
Бывший директор МКОУ «Березовская кадетская средняя школа-интернат» Николай Дорофеев обжаловал свое увольнение в суде. Как сообщили ИА «Высота 102» в Даниловском районном суде Волгоградской области, рассмотрение дела состоится уже в середине января. Ранее объявлялся перерыв в связи с болезнью истца. Ответчиками по иску бывшего директора кадетской школы-интерната выступила администрация Даниловского района в лице отдела образования районной администрации. Именно это структурное подразделение администрации района стало инициатором расторжения трудового контракта с директором школы-интерната. Напомним, увольнение директора кадетской школы-интерната вызвало волну протестов родителей учеников, которые провели в конце прошлого года митинг, где потребовали восстановить Николая Дорофеева на работе. Сам уволенный директор считает, что...
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|Происшествия
|10.01.2018 11:09
Бойцы Росгвардии задержали в поселке Рыбачем Среднеахтубинского района 38-летнего сварщика, который пытался проникнуть в охраняемый коттедж. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, мужчина пытался отключить сигнализацию в частном домовладении путем подбора электронного ключа, а также вскрыл двери в салон автомобиля "Mercedes", оборудованного противоугонной системой "Глонас" и припаркованного в дворе домовладения. Сигнал о происшествии поступил на пульт вневедомственной охраны Росгвардии, на месте выдвинулась группа задержания. Мужчина при виде патрульного автомобиля попытался скрыться на территории близлежащей лесополосы, но ему это не удалось. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также...
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|Происшествия
|10.01.2018 10:52 (Обновлено: 10.01.2018 11:01)
Двоих жителей Калмыкии, избивших и ограбивших таксиста в Центральном районе, задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, преступление было совершено во время новогодних праздников. Двое посетителей одного из караоке-клубов в центре города, выйдя из заведения, подошли с претензиями к таксисту. По их словам, у машины волгоградца слишком громко работал двигатель. Затем они ударили мужчину и забрали у него три тысячи рублей. Однако долго пробыть на свободе дебоширам не удалось - вскоре их нашли и задержали оперативники отдела полиции № 4. Молодые люди, которым 22 и 23 года, сознались в преступлении. Сейчас они находятся в СИЗО....
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|Общество
|10.01.2018 10:51
Уполномоченный по правам человека Волгоградской области обратился в следственные органы с просьбой провести доследственную проверку на наличие состава преступления по факту неправомерных действий должностных лиц инспекции строительного надзора по Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о «раздетой» многоэтажке № 30 по ул. 51 Гвардейской Дивизии г. Волгограда, о которой не раз сообщало ИА «Высота 102» в своих публикациях. Такая проверка уже началась. Главной причиной многолетних жилищных сложностей для проживающих стали неправомерные действия должностных лиц инспекции строительного надзора по Волгоградской области, выдавших в конце 2013 года заключение о вводе в эксплуатацию жилого дома при наличии...
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|Общество
|10.01.2018 10:35
В мотострелковое соединение, дислоцированное в Волгоградской области, поступили новые автоцистерны АЦ 6-40 на базе "КамАЗ"-43118, предназначенные для тушения пожаров. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Автоцистерна АЦ 6-40 предназначена для тушения пожаров в населенных пунктах, на промышленных предприятиях, других объектах и служит для доставки к месту пожара или аварии запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения. Объем автоцистерны составляет 6000 литров, а мощность насоса позволяет доставить в очаг возгорания до 40 литров воды в секунду. Салон машины оборудован местом для отдыха, кондиционером и автономным отопителем, а высокая проходимость и большой объем перевозимой воды позволяет использовать автоцистерну в...
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|Экономика
|10.01.2018 10:20
В Волгограде «Титан-Баррикады» отчитался о самых высоких зарплатах в машиностроительном комплексе региона
Пресс-служба АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» распространила информацию по итогам прошедшего года, сообщает ИА «Высота 102». Как подчеркивается в пресс-релизе, цитируем, «в 2017 году АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» на 19,6 процента нарастило производственные объемы при самой высокой средней заработной плате в машиностроительном комплексе волгоградского региона». Однако какова средняя зарплата на предприятии – в публикации не уточняется. Вместе с тем, как ранее сообщало информагентство в материале «В Волгограде обвиняемый в миллионных хищениях замгендиректора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» вернулся «в строй», среднемесячный доход первого заместителя генерального директора и генерального конструктора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николая Нескоблина, согласно предоставленной в суд справке, составлял свыше 805 тыс....
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|Расследования
|10.01.2018 09:42
Житель Волгограда, обвиняемый в совращении 32 детей из 18 регионов страны, и приговоренный к 13,5 годам колонии строгого режима, снова предстанет перед судом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 49-летний волгоградец обвиняется в 37 преступных эпизодах, за пять из них ранее он и получил свое наказание. В течение 2015 года мужчина знакомился в одной из соцсетей с девочками в возрасте от 7 до 13 лет. На своей "левой" страничке он представлялся 13-летним подростком, от его имени отправлял порнофото, в том числе с изображением детей, а также заставлял девочек...
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|Аналитика
|09.01.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области активисты должны выполнить задачу по сбору 7,5 тысячи подписей за Путина
Смотрите сегодня в программе: активисты начали сбор подписей жителей Волгоградской области в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на выборах президента страны. Волгоградцы простились с Почетным жителем города Олегом Иншаковым: на гражданскую панихиду в ВолГУ пришли сотни людей. Дом «в лохмотьях» стал позором застройщика и бедой для жителей: Обещания «одеть» здание могут быть не исполнены до весны. Собаки - поводыри почти 50 лет помогают незрячему волжанину жить в большом городе: сейчас службу несет лабрадор Бони. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в...
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|Расследования
|09.01.2018 19:18 (Обновлено: 09.01.2018 19:25)
К 2,5 годам колонии общего режима за неуплату 100 миллионов рублей налогов приговорён директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог и продажей железнодорожных вагонов. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. По материалам дела, в 2011-2013 годах предприниматель составил несколько фиктивных договоров с 6 несуществующими предприятиями. Фирмы якобы ремонтировали выставленные на продажу вагоны и поставляли к ним запчасти. Участвовали эти фирмы-"призраки" и в ремонте городских автодорог. Когда обман вскрылся, мужчина не признал свою вину. Теперь на собственность налогового уклониста, стоимостью около 80 миллионов рублей, наложен арест.
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|Доска позора
|09.01.2018 17:46
На "Доску позора" на этот раз попала помойка у общежития на улице Быстрова, 84а в Кировском районе. Как сообщает ИА "Высота 102", мусорные залежи стремительно подбираются к новой детской площадке, до которой осталось всего несколько метров. По словам местных жителей, отходы не вывозятся уже около месяца. Проблема обострилась, когда к строящимся неподалеку новостройкам стали прокладывать канализацию. Тяжелые мусоровозы застревали в песке, и мусор просто перестали вывозить. Однако местный дворник заверил журналистов, что ситуация здесь очень скоро изменится - весь мусор коммунальщики планируют вывезти уже завтра. Отметим, что улица Быстрова уже не впервые появляется на "Доске позора" информагентства. Так, более...
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|Общество
|09.01.2018 16:02
Сегодня, в первый рабочий день после новогодних праздников, журналисты ИА «Высота 102» решили посмотреть, как идут облицовочные работы на фасаде нового дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда, который больше известен как «голый» и дом «в лохмотьях». Однако рабочих там сегодня не было, хотя к облицовке здания, по словам жителей, представители застройщика - ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором Алексеем Щербиным - приступили за 2-3 недели до наступления 2018 года. Правда, закрыли облицовкой только торцевую часть здания, да и то не до конца. На этом все работы застопорились. Как рассказывают жильцы, их...
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|Происшествия
|09.01.2018 15:53 (Обновлено: 09.01.2018 15:55)
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Быковском районе грузовую иномарку, набитую поддельной алкогольной продукцией. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, всего было обнаружено 580 ящиков с фальсифицированной алкогольной продукцией известных марок. В общей сложности изъято 11600 бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что федеральные специальные марки поддельные. Возбуждено уголовное дело.
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|Здравоохранение
|09.01.2018 15:27
Более 8,7 тысячи обращений поступило в праздничные дни в службу скорой медицинской помощи, 2,3 тысячи человек были госпитализированы. Из поступивших звонков 942 — обращения с подозрением на грипп и ОРВИ, что практически в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. Как отметили в облздраве, за первую неделю 2018 года в амбулаторно-поликлиническое звено обратились порядка 10 тысяч пациентов. 38 экстренных выездов совершили сотрудники Центра медицины катастроф, ими проведено 16 медицинских эвакуаций тяжелых больных из районов Волгоградской области. С начала года, благодаря проведению экстренных жизнесохраняющих микроопераций на сердце,...
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|Расследования
|09.01.2018 15:22 (Обновлено: 09.01.2018 15:41)
Апелляционная коллегия Волгоградского областного суда оставила неизменным приговор бывшему адвокату Сергею Стремилову, осужденному к 2,5 годам колонии за мошенничество. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе областной инстанции. Напомним, в октябре 2017 года Советский районный суд Волгограда признал бывшего защитника, уже отбывавшего наказание за покушение на мошенничество, виновным в полумиллионном хищении. Летом 2014 года Стремилов с сообщником обманом выманили крупную сумму у женщины. По их словам, это был гонорар за юридическую помощь в переоформлении права собственности на оспариваемый земельный участок. Но "отрабатывать" его подельники не собирались.
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|Происшествия
|09.01.2018 14:56
Трое мужчин, вооруженных обрезками труб и металлическим прутом, совершили разбойное нападение на рыбный цех в Кировском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, рано утром трое неизвестных в шапках с прорезями для глаз проникли в цех, связали сторожа, а затем занялись поиском денег. Их добычей стала обнаруженная в кабинете директора 1 тысяча рублей и несколько коробок с копченой рыбой, после чего злоумышленники скрылись. Освободившись, потерпевший вызвал полицейских. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны двое родных братьев в возрасте 34 и 25 лет и их 33-летний знакомый....
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