|Общество
|09.01.2018 10:11
В Волгограде новые остановки обретают законченный вид
В Волгограде работы по монтажу новых остановочных павильонов, судя по всему, вступили в завершающую стадию. Как сообщает ИА "Высота 102", в центре города уже можно увидеть почти законченный вид сооружений в стиле хай-тек, предназначенных для ожидания общественного транспорта. Помимо крыши и боковых ограждений из стекла на остановках уже можно увидеть скамейки, урны и даже цифровые табло, правда пока в неработающем состоянии.
Напомним, новые остановочные павильоны устанавливаются взамен снесенных в трех районах Волгограда. В общей сложности по городу планировалось установить 86 остановочных павильонов на 5 магистралях: проспектах Ленина и Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской. Остановки обещают оборудовать не только электронными табло, но и светодиодной подсветкой, датчиками освещенности и даже видеокамерами.
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|Общество
|09.01.2018 16:02
Сегодня, в первый рабочий день после новогодних праздников, журналисты ИА «Высота 102» решили посмотреть, как идут облицовочные работы на фасаде нового дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда, который больше известен как «голый» и дом «в лохмотьях». Однако рабочих там сегодня не было, хотя к облицовке здания, по словам жителей, представители застройщика - ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором Алексеем Щербиным - приступили за 2-3 недели до наступления 2018 года. Правда, закрыли облицовкой только торцевую часть здания, да и то не до конца. На этом все работы застопорились. Как рассказывают жильцы, их...
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|Происшествия
|09.01.2018 15:53 (Обновлено: 09.01.2018 15:55)
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Быковском районе грузовую иномарку, набитую поддельной алкогольной продукцией. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, всего было обнаружено 580 ящиков с фальсифицированной алкогольной продукцией известных марок. В общей сложности изъято 11600 бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что федеральные специальные марки поддельные. Возбуждено уголовное дело.
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|Здравоохранение
|09.01.2018 15:27
Более 8,7 тысячи обращений поступило в праздничные дни в службу скорой медицинской помощи, 2,3 тысячи человек были госпитализированы. Из поступивших звонков 942 — обращения с подозрением на грипп и ОРВИ, что практически в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. Как отметили в облздраве, за первую неделю 2018 года в амбулаторно-поликлиническое звено обратились порядка 10 тысяч пациентов. 38 экстренных выездов совершили сотрудники Центра медицины катастроф, ими проведено 16 медицинских эвакуаций тяжелых больных из районов Волгоградской области. С начала года, благодаря проведению экстренных жизнесохраняющих микроопераций на сердце,...
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|Расследования
|09.01.2018 15:22 (Обновлено: 09.01.2018 15:41)
Апелляционная коллегия Волгоградского областного суда оставила неизменным приговор бывшему адвокату Сергею Стремилову, осужденному к 2,5 годам колонии за мошенничество. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе областной инстанции. Напомним, в октябре 2017 года Советский районный суд Волгограда признал бывшего защитника, уже отбывавшего наказание за покушение на мошенничество, виновным в полумиллионном хищении. Летом 2014 года Стремилов с сообщником обманом выманили крупную сумму у женщины. По их словам, это был гонорар за юридическую помощь в переоформлении права собственности на оспариваемый земельный участок. Но "отрабатывать" его подельники не собирались.
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|Расследования
|09.01.2018 15:08
К 11 годам колонии строго режима приговорен в Волгограде 27-летний житель города Магнитогорска Челябинской области Эдуард Мусин за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Следствием и судом установлено, что Мусин в августе 2017 года приехал из Магнитогорска в Волгоград с целью сбыта наркотиков. В сентябре его задержали в Центральном районе, где он утроил тайник-"закладку". У Мусина обнаружили более 380 граммов приготовленных к сбыту сильнодействующих наркотических средств. Расследование уголовного дела осуществлялось СУ Управления МВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях в суде подсудимый признал.
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|Расследования
|09.01.2018 15:07
В Михайловке 26-летний дальнобойщик пытался откупиться от полицейских. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, грузовик под управлением жителя одной из северокавказских республик перевозил пшеницу. Однако сопроводительных документов на груз у водителя не было, а накладные на зерно имели признаки подделки. По данному факту оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского подразделения полиции была организована процессуальная проверка. За не привлечение к ответственности водитель фуры предложил стражу порядка 15 тысяч рублей. При передаче денег взяткодатель был задержан. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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|Происшествия
|09.01.2018 14:56
Трое мужчин, вооруженных обрезками труб и металлическим прутом, совершили разбойное нападение на рыбный цех в Кировском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, рано утром трое неизвестных в шапках с прорезями для глаз проникли в цех, связали сторожа, а затем занялись поиском денег. Их добычей стала обнаруженная в кабинете директора 1 тысяча рублей и несколько коробок с копченой рыбой, после чего злоумышленники скрылись. Освободившись, потерпевший вызвал полицейских. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны двое родных братьев в возрасте 34 и 25 лет и их 33-летний знакомый....
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|Происшествия
|09.01.2018 14:36
Жителя Волгограда, объявленного в федеральный розыск, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, 30-летний мужчина, который находился в розыске за совершение кражи, был задержан по ориентировке на улице Эльбрусской. Его доставили в территориальный отдел полиции.
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|Астрахань
|09.01.2018 14:24 (Обновлено: 09.01.2018 15:02)
Астраханская область объявила 2018-й годом влюбленных. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В ознаменование этого служба ЗАГС на улице Николая Островского в Астрахани напротив спорткомплекса «Звездный» разместила баннер с надписью: «В новом году расстанься с одиночеством! Создай свою семью!». Также в рамках Года будет реализован новый проект «Фестиваль влюбленных» с организованной специальной зоной для знакомств. А парам, вступившим в брак в 2018 году, будут выдаваться приглашения на государственную регистрацию рождения детей вне очереди, сообщили в ведомстве. Кроме того, будет объявлен конкурс свадебных фотографий «Наше счастье», а фотографии победителей опубликуют в региональном журнале «ЗАГС Свадьба и...
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|Происшествия
|09.01.2018 14:07
Сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда на остановке Кропоткина при резком торможении автобуса №25 пассажирка получила травмы при падении. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 46-летняя женщина сломала ребра, также у нее диагностирован ушиб грудной клетки. Пострадавшую доставили в травмпункт. Как пояснил ИА "Высота 102" источник в автотранспортном предприятии, женщина могла упасть потому, что не держалась за поручни.
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|Происшествия
|09.01.2018 13:33
Нетрезвого автоугонщика задержали полицейские в Михайловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на одной из улиц поселка Отрадное полицейские остановили находящийся в розыске "ВАЗ-2107". Машиной управлял 28-летний местный житель, который был явно нетрезв. Водительские права у горе-шофера отсутствовали - их недавно мужчину лишили. Как выяснилось, транспорт он угнал у своей родственницы. Сперва они вместе пили, а когда женщина уснула, мужчина забрал ключи и уехал. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы за угон.
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|Общество
|09.01.2018 13:22 (Обновлено: 09.01.2018 15:06)
Валерий Мельников, председатель правления волгоградской областной организации «Союз журналистов России» (слева). Похоже, что Союз журналистов в Волгоградской области вышел из «глубокого подполья» и раскрыл все «карты», обнародовав результаты своей деятельности за минувший год. Напомним, ИА «Высота 102» в августе 2017-го опубликовало материал под заголовком «Союз журналистов в Волгоградской области работает под грифом «совершенно секретно»: он вызвал немалый резонанс среди коллег. ...
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|Общество
|09.01.2018 12:48
Десятки праздничных мероприятий прошли в Волгограде в новогодние праздники. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города-героя, так, музыкальный театр дал рекордное количество - более 30 - детских представлений (с 23 декабря по 7 января) и 6 концертов для взрослых, в том числе на свежем воздухе - 2-го января в Комсомольском саду. А в новогоднюю ночь на сцене на площади Павших Борцов наравне с ведущими работала собака породы хаски. Трехмесячный щенок Лакерта попал на новогодний бал прямо с корабля – из рук профессиональных заводчиков. Четвероногого артиста везли из Красноармейского района. А во время праздника щенка приходилось греть в машине, чтобы...
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|Политика
|09.01.2018 12:22
Сегодня в Волгограде и Волжском стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатуры Владимира Путина в президенты России. Как сообщает ИА «Высота 102», активистов в брендированной одежде можно наблюдать в Ворошиловском торговом центре, «Пирамиде», «Комсомолле», «Парк Хаусе». В Волжском горожане уже могут оставлять свои автографы в поддержку главы государства в «Спутнике» и ТЦ «Планета Лето». Напомним, на минувшей неделе в ряде регионов России начался сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России. Единый день голосования пройдет 18 марта 2018 года. ...
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|Общество
|09.01.2018 12:16
Редакция ИА «Высота 102» вручила призы победителям конкурса, объявленного перед новым годом. По условиям конкурса необходимо было быть подписчиком группы «Высоты 102» в социальной сети ВКонтакте, сделать репост записи о конкурсе и не удалять ее до объявления результатов розыгрыша. Трех победителей выбрал генератор случайных чисел, результаты конкурса опубликованы в нашей группе vk.com/v102ru. Итак, Алена Грибкова получила сертификат в любой кинотеатр Волгограда на любой фильм. Кстати, она уже сходила со своим мужем 4 января на фильм «Елки новые». Любовь Горбушина получила мобильное зарядное устройство power bank, которое тоже передали ей в руки. Марина...
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В Волгограде новые остановки обретают законченный вид 55
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