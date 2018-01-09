В Волгограде новые остановки обретают законченный вид









В Волгограде работы по монтажу новых остановочных павильонов, судя по всему, вступили в завершающую стадию. Как сообщает ИА "Высота 102", в центре города уже можно увидеть почти законченный вид сооружений в стиле хай-тек, предназначенных для ожидания общественного транспорта. Помимо крыши и боковых ограждений из стекла на остановках уже можно увидеть скамейки, урны и даже цифровые табло, правда пока в неработающем состоянии.













Напомним, новые остановочные павильоны устанавливаются взамен снесенных в трех районах Волгограда. В общей сложности по городу планировалось установить 86 остановочных павильонов на 5 магистралях: проспектах Ленина и Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской. Остановки обещают оборудовать не только электронными табло, но и светодиодной подсветкой, датчиками освещенности и даже видеокамерами.



