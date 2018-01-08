



Редакция ИА «Высота 102» вручила призы победителям конкурса, объявленного перед новым годом. По условиям конкурса необходимо было быть подписчиком группы «Высоты 102» в социальной сети ВКонтакте, сделать репост записи о конкурсе и не удалять ее до объявления результатов розыгрыша. Трех победителей выбрал генератор случайных чисел, результаты конкурса опубликованы в нашей группе vk.com/v102ru.





Итак, Алена Грибкова получила сертификат в любой кинотеатр Волгограда на любой фильм. Кстати, она уже сходила со своим мужем 4 января на фильм «Елки новые».





Любовь Горбушина получила мобильное зарядное устройство power bank, которое тоже передали ей в руки.





Марина Кислица также стала обладательницей зарядного устройства power bank. Участники остались довольны подарками и поделились впечатлениями в своих социальных сетях.



