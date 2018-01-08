«Агентство Больших Возможностей» покоряет новые горизонты









«Агентство Больших Возможностей» занимается организацией мероприятий разного уровня и целиком оправдывает свое название. Его возможности настолько велики, что, начав работать в родном городе Волгоград, очень скоро перешагнуло за пределы целого региона. Сегодня коллектив профессионалов радует жителей Самары, Астрахани, Казани и других городов России. Агентство хорошо знакомо жителям и гостям столицы, где оно ярко заявило о себе участием в таких масштабных фестивалях как «Московская весна a cappella», «Цветочный джем», «День народного единства» и многих других. Абсолютно каждая площадка «Агентства Больших Возможностей» - это высокий уровень организации, настоящее торжество праздника в уникальном исполнении мастеров своего дела.

В новом году руководитель «Агентства Больших Возможностей» Эдита Новикова подвела итоги 2017 года и поделилась с ИА «Высота 102» своими планами на 2018 год.

- В рамках фестиваля Правительства Москвы «Путешествие в Рождество» нам отведены две площадки. На катке Новопушкинского сквера мы с нашими московскими коллегами создали ледовый театр, в формате которого свои ледовые постановки представляет известный фигурист Петр Чернышев.

На ледовую сцену театра вышло множество знаменитостей. Партии в балете "Чиполлино" исполняла Вера Базарова и Юрий Ларионов – чемпионы России, призеры чемпионатов Европы и чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию, Артур Гачинский - чемпион России, серебряный призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, Иван Ригини - чемпион России и четырёхкратный чемпион Италии.

Главную партию в спектакле "Золушка" исполнила олимпийская чемпионка Татьяна Навка – чемпионка мира, Европы и России. Звездную компанию ей составили Маргарита Дрозябко и Повилас Ванагас – многократные чемпионы Литвы, призеры чемпионатов мира и Европы. Татьяна Навка, кроме того, работала и над постановкой спектакля, а всего в нем были задействованы 38 артистов.

В ледовом спектакле "Белоснежка" играют Петр Чернышев и Аделина Сотникова – первая в истории российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, а в "Лебедином озере" вместе с Петром Чернышевым на льду сыграла американская фигуристка Наоми Ланг – пятикратная чемпионка США.

Всего посетители смогут посмотреть 46 спектаклей.









Кроме того, на протяжении всех праздничных дней здесь проходят стилизованные вечеринки в формате джаз, лаундж и поп, в которых принимают участие не только известные диджеи, но и звезды отечественной поп-сцены. Мы постарались сделать свою программу разнообразной, предоставив гостям возможность посмотреть и яркое театрализованное ледовое шоу, насладиться любимой музыкой, и, конечно же, покататься на коньках.

И все это в сопровождении сказочного света - мы интегрировали в лед 18000 светодиодных точек, которые создают незабываемую волшебную атмосферу праздника. На открытой ледовой площадке никто этого до нас еще не делал. И наш творческий эксперимент, судя по отзывам гостей, довольно успешный.









31 декабря и последующие два дня мы представляли свою программу на Площади революции, где выступили известные звезды эстрады и творческие коллективы России.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в середине декабря и продлится до 15 января. Все эти дни мы создаем настроение москвичам и гостям столицы.





- Давайте подведем итоги 2017 года, каким он был для вашего коллектива, какие события стали знаковыми?

- Год был ярким, событийным и творческим. В 2017 году «Агентство Больших Возможностей» начало успешно сотрудничать с Правительством Москвы, в частности, с Департаментом торговли и услуг города Москвы. Вместе с «Продюсерским центром Иосифа Пригожина» мы стали частью международного конкурса акапельного пения «Московская весна a cappella», который прошел в рамках фестиваля «Московская весна».









Этот масштабный проект мирового уровня стал уникальным опытом не только для нас, но и для самих москвичей. Нам удалось увлечь слушателей музыкальным жанром, мало популярным в России. Формат выступления без музыкального сопровождения очень распространен в Европе и Америке, а для наших слушателей это направление еще ново. И тот факт, что зрители заинтересовались акапеллой, а многие творческие коллективы получили путевку в жизнь, их стали приглашать и на другие мероприятия, свидетельствует о том, что мы выбрали правильную подачу. На 36 локальных площадках, а ими стали не только уличные сцены, но и крыши зданий, балконы, магазины, выступили 169 коллективов из России и 19 иностранных государств. Вместе с нами запели Арбат и площадь Революции, сквер на Тверской, Пушкинская площадь.

Фестиваль «Московская весна a cappella» полюбился москвичам. Мы решили его продолжить и в этом году, и нашли поддержку в лице нашего заказчика Департамента торговли и услуг города Москвы.

Это не единственный проект, реализованный нашей компанией в столице. В рамках фестиваля «Цветочный джем. Московское лето» мы провели конкурс на создание рецепта и упаковки для оригинальной конфеты «Москва».

В течение трех дней во время празднования Дня народного единства организовали праздничные мероприятия на нескольких площадках столицы, где показали всю полноту и самобытность нашей страны сквозь призму творческих коллективов из разных уголков России.









Хочу выразить огромные слова благодарности Правительству города Москвы, оказавшему нам доверие и поддержку в проведении столь серьезных и масштабных проектов.

Хочется также отметить, несмотря на то, что большая часть команды в Новогодние праздники работает в Москве, в Волгограде на площадке загородного клуба «Нефтяник» мы провели корпоративные мероприятия для компаний города. Успели организовать совместную благотворительную акцию с компанией «РИТЭК» для детей из областного онкологического центра. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили малышей с Новым годом и подарили подарки.

- Какие ещё праздники в 2017 году удалось провести в родном Волгограде?

- Среди значимых мероприятий в нашем городе хотела бы отметить 50-летний юбилей градообразующего предприятия химической промышленности «КАУСТИК», День города Волжский, 20-летие компании «Сады Придонья, концерт ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, День нашего любимого города – праздник, который мы проводим уже на протяжении девяти лет, День народного единства совместно с администрацией города и области, 25-летний юбилей совместного предприятия «Волгодеминойл» и другие значимые события.













Для нас это не просто организация мероприятий, а обретение новых деловых контактов, взаимовыгодное сотрудничество, которое дает нам творческий рост, новые возможности. Наши партнеры практически всегда становятся добрыми друзьями и, в свою очередь, с удовольствием помогают нам в проведении и организации городских и областных мероприятий. Так, вместе с компанией «ЛУКОЙЛ» мы провели церемонию награждения конкурса социальных и культурных проектов, на котором присутствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и Президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Аликперов.

Век кибернетики и высоких технологий позволяет не ограничиваться масштабами Волгоградской области и Москвы, а оперативно откликаться на интересные предложения о взаимном сотрудничестве. Мы успешно работаем в других регионах и готовы к партнерским и дружеским отношениям с коллегами всех российских городов.

– Успешная организация столь масштабных проектов невозможна без профессиональной команды. Расскажите о вашем коллективе.

- Коллектив - моя гордость. В нашей компании полная взаимозаменяемость. Главный принцип в организации работы – многозадачность, готовность и умение каждого сотрудника одновременно выполнять сразу несколько функций, что позволяет легко разрешить любую нештатную ситуацию и провести мероприятие на самом высоком уровне.





- Новый год - это новые мечты, новые планы. С каким настроением вступили в год желтой земляной собаки? Какие вершины планируете покорить?

- Настроение рабочее. Год ожидается богатым на события. Прежде всего, это кубок ФИФА. И с этим связаны многие наши проекты. В том числе в Москве и в родном Волгограде, где идет строительство нового стадиона. Ожидается много спортсменов и иностранных гостей. Мы хотим их удивить широким русским гостеприимством, уникальной праздничной программой, которая позволит поближе узнать нашу страну, создать позитивное представление о России.





- Что бы вы пожелали в Новом году волгоградцам и жителям других городов, для которых вы создаете праздничное настроение?

- Прежде всего, душевного равновесия. На мой взгляд, это самый лучший вариант счастья. Пусть радость и хорошее настроение сопровождают их весь год! А мы им в этом поможем! А коллегам из ивент - агентств не бояться покорять новые горизонты!







