Губернатор подвел итоги новогодних каникул в Волгоградской области

Праздничные мероприятия в Волгоградской области прошли организовано, нарушений правопорядка не выявлено. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сегодня на оперативном совещании в Волгограде сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в праздничные и выходные дни в регионе прошло более 900 массовых мероприятий, участие в которых приняли свыше 400 тысяч человек. В обеспечении правопорядка было задействовано около 5 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, казаков и дружинников. Губернатор напомнил, что совсем скоро в Волгоградской области пройдут масштабные торжества, посвященные 75-летнему юбилею Сталинградской Победы. «Подготовка к празднованию 75-летия Сталинградской Победы проходит в плановом режиме», - отметил глава региона. На следующей неделе в Волгограде запланировано проведение организационного комитета по подготовке к юбилейному торжеству. «Всем заместителям и главе администрации города быть в готовности лично доложить о ходе подготовки и принимаемых мерах», — поставил задачи Андрей Бочаров.



