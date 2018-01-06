В Волгоградской области в опрокинувшейся машине пострадал ребенок

Если в новогоднюю ночь в ваш дом заглянет счастье и ему понравится увиденное, то оно задержится у вас на весь год. В этом убеждены сотрудники Волгоградского ботанического сада, с которыми встретились журналисты ИА «Высота 102» в эти праздничные дни. Именно здесь, когда сюда попадаешь, шумный город как бы исчезает, оставляя позади житейскую суету, и открывается совсем другой мир… Об искусстве общения с природой, умении находить в этом общении творческое начало, красоте и ...

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