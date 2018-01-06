Гуляющую во дворе пенсионерку сбил грузовик "Mercedes" в Волгограде

Пожилая женщина, гулявшая во дворе, попала под колеса грузовика в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне утром на улице Твардовского во дворе дома №8.

Трогаясь с места, 25-летний водитель грузового "Mercedes-Benz 1823" не убедился в безопасности своего маневра и сбил 88-летнюю женщину.

В результате аварии у пенсионерки оказалась сломана нога. Пострадавшая госпитализирована.



