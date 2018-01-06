|Происшествия
|07.01.2018 11:42
Под Волгоградом два человека пострадали из-за утечки газа и пожара
Два человека пострадали от огня в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в частном доме поступил из СНТ "Строитель". К моменту прибытия пожарных дом площадью 36 квадратных метров был полностью охвачен огнем. Менее 20 минут понадобилось расчётам пожарно-спасательной части №65, чтобы обуздать стихию. Но тем не менее от огня пострадали 37-летняя женщина и 52-летний мужчина. Причиной случившегося, по мнению специалистов, мог стать разгерметизировавшийся газовый баллон.
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии...
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
|Общество
|07.01.2018 14:24
Накануне 1700 года Петр І издал указ праздновать Новый год по европейскому обычаю – 1 января. Тогда впервые отгремел праздничный салют, а в домах появился главный атрибут праздника - новогодняя елка. В Царицыне долгое время любимым праздником было Рождество Христово. Новый год тоже отмечали, но менее масштабно. Какие блюда были на праздничных столах, чем любили заниматься в новогодние и рождественские каникулы жители Царицына, как наряжали елки, а также что изображали на открытках 100 лет назад и во времена СССР - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Происшествия
|07.01.2018 11:32 (Обновлено: 07.01.2018 13:39)
Фугасную авиационную бомбу (ФАБ-100),найденную в овраге в районе улице Менжинского в Тракторозаводском районе Волгограда обезвредили сегодня, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Первая в наступившем году авиационная бомба времён войны,найденная на территории Волгоградской области, была вывезена в безопасное место в район Орловского карьера в сопровождении экстренных служб. Обезвреживание снаряда провели специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России.
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|Происшествия
|07.01.2018 10:32
Туши трех косуль нашел инспектор по охране окружающей среды в "УАЗе", остановленном для проверки в Кумылженском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, внедорожник был задержан во время рейда по охране биоресурсов в природном парке "Нижнехоперский", в двух километрах севернее хутора Митькин. Убитых животных обнаружили в багажном отсеке. Прибывшие на место полицейские выяснили, что разрешение на охоту у 44-летнего местного жителя не было. Как стало известно информагентству, на нелегальный промысел вышел механик Кумылженского филиала "Волгоградского лесопожарного центра". У браконьера изъяли гладкоствольное охотничье ружье марки "ТОЗ" шестнадцатого калибра. Ущерб, нанесенный окружающей среде, специалисты оценивают в 300 тысяч рублей....
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|Происшествия
|07.01.2018 09:46
Маленькая девочка пострадала в результате аварии, произошедшей в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ночью на перекрестке улиц имени 64-Армии и Курчатова 27-летний водитель “Renault Fluence” не уступил дорогу имевшему преимущество “Hyundai Solaris”. От удара различные травмы получила 10-летняя девочка, которая находилась в “Hyundai”. Ребенка госпитализировали.
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|Общество
|07.01.2018 09:14
Рождественские гулянья в праздничные дни пройдут на приходах Волгоградской и Камышинской епархии. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, в храме Похвалы Пресвятой Богородицы праздник начнется 7 января в 12:00, в Казанском кафедральном соборе – 8 января в 12:00. В большинстве приходов ёлки для детей состоятся по окончании утренней Литургии 7 января. Гостей ожидают рождественские представления, хороводы, угощение горячим чаем со сладостями. Праздничные спектакли подготовили православные театры Волгограда. Представления для детей «Рождество в стране царя Салтана» по мотивам сказок Пушкина дает театр духовно-нравственного сюжета Миргород. Показы пройдут на сцене ДК Ворошиловский (ул. Ким, 5) 7 января в 15:00, 8...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|07.01.2018 08:32
Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что до окончательного разгрома немецко-фашистских войск на берегах Волги остается чуть больше месяца, но уже явственно ощущали дыхание приближающейся победы. О праздничном столе, открытках с фронта и новогодних пожеланиях из Сталинграда - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Общество
|06.01.2018 20:19
Похороны бывшего ректора ВолГУ Олега Иншакова назначены на вторник, 9 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в университете, по завещанию бывшего руководителя вуза прощание с ним состоится в здании научной библиотеки, расположенной по соседству с главным корпусом вуза. Панихида начнется в 11.00. Похоронен Олег Иншаков будет на Димитриевском кладбище. Библиотеку ВолГУ можно считать долгожданным детищем самого Олега Васильевича. Крупнейшее в ЮФО научное книгохранилище поле долгих лет строительства распахнуло свои двери в марте 2014 года. ...
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|Общество
|06.01.2018 18:49
Новогодние «Мегагородки», загадочный «Метлобол», зимний футбол и многие другие увлекательные соревнования – все это ожидает волгоградцев и гостей города на традиционных «Рождественских спортивных играх». Старт спортивным мероприятиям будет дан завтра, 7 января, в 12 часов в парковой зоне Верхней террасы набережной им. 62-й Армии. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в программе праздничных Рождественских игр хоккейный дриблинг, зимние гонки, командные забавы в народном стиле, а также различные конкурсы и эстафеты. Для любителей экзотического зимнего футбола организаторы предложат посоревноваться по точности удара мячом по надувным конусам и фигурам. В рамках мероприятия запланированы музыкальный интерактив на более чем 60...
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|Культура
|06.01.2018 14:57
В канун Рождества в волгоградском клубе творческой интеллигенции "Парнас" подвели итоги ушедшего года. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в волгоградском доме литераторов, основные события были связаны с победами молодых поэтов и писателей на международных и всероссийских конкурсах. Среди них - литературно-художественные конкурсы "Сталинградская сирень", "Гренадеры, вперёд!", "Жемчужная строка", пушкинский конкурс-фестиваль, который традиционно проходит в области в День русского языка. Победителей, завоевавших первые, вторые и третьи места, поздравили руководители писательского Союза, особо отметив современное звучание стихотворений Елены Ломакиной, искренность интонаций произведений Людмилы Колесниченко и Владислава...
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|Общество
|06.01.2018 14:54
Новогодние праздники не стали препятствием для продолжения работ по благоустройству Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в частности, на одной стороне улицы Невской рабочие в настоящее время укладывают брусчатку. Окончания работ с нетерпением ждут жители близлежащих домов: все это время они вынуждены были терпеть неудобства в виде вырытых траншей и гор грунта, которые им приходилось преодолевать при переходе дороги. Также в эти праздничные дни рабочие продолжали доводить до ума остановочные павильоны, устанавливая в них стеклянные ограждения. Сейчас лишь часть остановок предстали перед горожанами в готовом виде. Между тем, не все волгоградцы довольны тем, что остановки закрыты от ветра лишь...
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|Общество
|06.01.2018 14:23
Сегодня на 66-ом году жизни скончался бывший президент Волгоградского государственного университета Олег Иншаков. Как сообщает ИА «Высота 102», профессор длительное время боролся с онкологическим заболеванием, проходил лечение в волгоградских и московских клиниках. Доктор экономических наук скончался у себя дома в Волгограде. Коллектив ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и близким Олега Иншакова. Олег Васильевич Иншаков – почетный гражданин города Волгограда, доктор экономических наук, Его заслуги отмечены почетными званиями и государственными наградами: Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1998); Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002); Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2002); Орден Дружбы (2006); Орден Почета (2012)....
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|Общество
|06.01.2018 13:01
Наступивший 2018 год ознаменован пятью затмениями: тремя частичными солнечными и двумя полными лунными, сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском планетарии. Жители региона станут свидетелями двух лунных затмений, первое из которых будет в зоне видимости уже 31 января. Рекомендуется наблюдать его с возвышенностей или с места с открытым горизонтом, например, с берега Волги. Второе полное лунное затмение 27-28 июля по условиям видимости будет намного более комфортным, чем январское. Начиная с 22:30, Луна целиком скроется в земной тени на 1 час 43 минуты — это будет самое продолжительное полное лунное затмение в текущем столетии. Сотрудники планетария в...
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|Общество
|06.01.2018 11:16
Около тысячи сотрудников полиции будут охранять верующих во время рождественских праздников, об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. С сегодняшнего дгя наряды полиции приступят к дежурству у каждого из 168 культовых сооружений. Вместе с ними беречь покой и безопасность волгоградцев будут сотрудники Росгвардии, дружинники, казаки и работники ЧОПов. Безопасность на дорогах обеспечат наряды ДПС. Ожидается, что в торжественных богослужениях будут участвовать более 30 тысяч человек.
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|Экология
|06.01.2018 11:11 (Обновлено: 06.01.2018 18:36)
За прошедший 2017 год в Волгоградской области увеличилась численность диких птиц и животных. Об этом ИА «Высота 102» сообщила заместитель председателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Елена Православнова. По ее словам, на 5,5 тысяч возросло количество уток: их общая численность составила 237,5 тысяч. Кроме того, на 6 тысяч стало больше куропаток и горлиц: их общее количество - 176,5 тысяч и 55 тысяч соответственно. Фазанов стало больше на 1,8 тысяч, а всего их в регионе - 16,2 тысячи. Кроме того, произошло...
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|Происшествия
|06.01.2018 10:32
Значительную сумму отдал мошеннику житель Николаевского района, пожелавший купить скот. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина нашел в интернете объявление о продаже крупного рогатого скота в Быковском районе и позвонил по указанному номеру. Узнав, где находится стадо, покупатель договорился о встрече. Приехав на место, он осмотрел скот. И принял вскоре решение купить поголовье. Скотовод снова позвонил по указанному в объявлении телефону и договорился перевести деньги на счет продавца. Неприятный сюрприз ожидал николаевца, когда он приехал за живым товаром. Тут-то и выяснилось, что он стал жертвой обмана. Предположительно, злоумышленник взломал сайт и подменил телефонный...
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Под Волгоградом два человека пострадали из-за утечки газа и пожара
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