А вне зачетной программы любителей спорта ожидают гигантский твистер, состязания по перетягиванию каната, семейные и индивидуальные эстафеты и праздничные конкурсы. Организаторами Рождественских спортивных игр традиционно стали комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда и спортивные школы Волгограда.
|Общество
|06.01.2018 18:49
Волгоградцев зовут провести православный праздник в движении
Новогодние «Мегагородки», загадочный «Метлобол», зимний футбол и многие другие увлекательные соревнования – все это ожидает волгоградцев и гостей города на традиционных «Рождественских спортивных играх». Старт спортивным мероприятиям будет дан завтра, 7 января, в 12 часов в парковой зоне Верхней террасы набережной им. 62-й Армии. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в программе праздничных Рождественских игр хоккейный дриблинг, зимние гонки, командные забавы в народном стиле, а также различные конкурсы и эстафеты. Для любителей экзотического зимнего футбола организаторы предложат посоревноваться по точности удара мячом по надувным конусам и фигурам. В рамках мероприятия запланированы музыкальный интерактив на более чем 60 музыкальных инструментах, барабанное шоу и выступления волгоградских творческих коллективов.
А вне зачетной программы любителей спорта ожидают гигантский твистер, состязания по перетягиванию каната, семейные и индивидуальные эстафеты и праздничные конкурсы. Организаторами Рождественских спортивных игр традиционно стали комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда и спортивные школы Волгограда.
А вне зачетной программы любителей спорта ожидают гигантский твистер, состязания по перетягиванию каната, семейные и индивидуальные эстафеты и праздничные конкурсы. Организаторами Рождественских спортивных игр традиционно стали комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда и спортивные школы Волгограда.
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|Общество
|06.01.2018 20:19
Похороны бывшего ректора ВолГУ Олега Иншакова назначены на вторник, 9 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в университете, по завещанию бывшего руководителя вуза прощание с ним состоится в здании научной библиотеки, расположенной по соседству с главным корпусом вуза. Панихида начнется в 11.00. Похоронен Олег Иншаков будет на Димитриевском кладбище. Библиотеку ВолГУ можно считать долгожданным детищем самого Олега Васильевича. Крупнейшее в ЮФО научное книгохранилище поле долгих лет строительства распахнуло свои двери в марте 2014 года. Олег Иншаков являлся...
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|Общество
|06.01.2018 18:41
Ночь на Рождество в Волгоградской области будет тихой и без осадков. Однако, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз ГУ МЧС по Волгоградской области, днем в отдельных районах пройдут осадки ( дождь, дождь со снегом, мокрый снег) от слабых до умеренных. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью -3…-8ºС,местами до-13°С; днем -1…+4ºС.
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|Культура
|06.01.2018 14:57
В канун Рождества в волгоградском клубе творческой интеллигенции "Парнас" подвели итоги ушедшего года. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в волгоградском доме литераторов, основные события были связаны с победами молодых поэтов и писателей на международных и всероссийских конкурсах. Среди них - литературно-художественные конкурсы "Сталинградская сирень", "Гренадеры, вперёд!", "Жемчужная строка", пушкинский конкурс-фестиваль, который традиционно проходит в области в День русского языка. Победителей, завоевавших первые, вторые и третьи места, поздравили руководители писательского Союза, особо отметив современное звучание стихотворений Елены Ломакиной, искренность интонаций произведений Людмилы Колесниченко и Владислава...
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|Общество
|06.01.2018 14:54
Новогодние праздники не стали препятствием для продолжения работ по благоустройству Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в частности, на одной стороне улицы Невской рабочие в настоящее время укладывают брусчатку. Окончания работ с нетерпением ждут жители близлежащих домов: все это время они вынуждены были терпеть неудобства в виде вырытых траншей и гор грунта, которые им приходилось преодолевать при переходе дороги. Также в эти праздничные дни рабочие продолжали доводить до ума остановочные павильоны, устанавливая в них стеклянные ограждения. Сейчас лишь часть остановок предстали перед горожанами в готовом виде. Между тем, не все волгоградцы довольны тем, что остановки закрыты от ветра лишь...
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|Общество
|06.01.2018 14:23
Сегодня на 66-ом году жизни скончался бывший президент Волгоградского государственного университета Олег Иншаков. Как сообщает ИА «Высота 102», профессор длительное время боролся с онкологическим заболеванием, проходил лечение в волгоградских и московских клиниках. Доктор экономических наук скончался у себя дома в Волгограде. Коллектив ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и близким Олега Иншакова. Олег Васильевич Иншаков – почетный гражданин города Волгограда, доктор экономических наук, Его заслуги отмечены почетными званиями и государственными наградами: Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1998); Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002); Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2002); Орден Дружбы (2006); Орден Почета (2012)....
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|Общество
|06.01.2018 13:01
Наступивший 2018 год ознаменован пятью затмениями: тремя частичными солнечными и двумя полными лунными, сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском планетарии. Жители региона станут свидетелями двух лунных затмений, первое из которых будет в зоне видимости уже 31 января. Рекомендуется наблюдать его с возвышенностей или с места с открытым горизонтом, например, с берега Волги. Второе полное лунное затмение 27-28 июля по условиям видимости будет намного более комфортным, чем январское. Начиная с 22:30, Луна целиком скроется в земной тени на 1 час 43 минуты — это будет самое продолжительное полное лунное затмение в текущем столетии. Сотрудники планетария в...
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|Общество
|06.01.2018 12:59
Истосковавшиеся по морозу волгоградцы устремились на открытые сегодня в городе-герои катки. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», один из таких катков начал сегодня работать в Ворошиловском районе Волгограда, в сквере Саши Филиппова. Горожане разных возрастов с удовольствием осваивали ледяную площадку, вспоминая былые навыки. Кто-то приходил со своими коньками, кто-то пользовался услугами проката. Как рассказали организаторы, в этом году посетители катка, заплатив один раз, могут кататься не час, как было раньше, а сколько душе угодно или, точнее, на сколько хватит сил. Между тем, в администрации Волгограда корреспонденту ИА «Высота 102» уточнили, что катки появились и в некоторых дворах города. Эти площадки...
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|Общество
|06.01.2018 11:16
Около тысячи сотрудников полиции будут охранять верующих во время рождественских праздников, об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. С сегодняшнего дгя наряды полиции приступят к дежурству у каждого из 168 культовых сооружений. Вместе с ними беречь покой и безопасность волгоградцев будут сотрудники Росгвардии, дружинники, казаки и работники ЧОПов. Безопасность на дорогах обеспечат наряды ДПС. Ожидается, что в торжественных богослужениях будут участвовать более 30 тысяч человек.
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|Экология
|06.01.2018 11:11 (Обновлено: 06.01.2018 18:36)
За прошедший 2017 год в Волгоградской области увеличилась численность диких птиц и животных. Об этом ИА «Высота 102» сообщила заместитель председателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Елена Православнова. По ее словам, на 5,5 тысяч возросло количество уток: их общая численность составила 237,5 тысяч. Кроме того, на 6 тысяч стало больше куропаток и горлиц: их общее количество - 176,5 тысяч и 55 тысяч соответственно. Фазанов стало больше на 1,8 тысяч, а всего их в регионе - 16,2 тысячи. Кроме того, произошло...
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|Общество
|06.01.2018 10:34
В Волгограде продолжаются новогодние праздники: сегодня в Комсомольском саду состоится праздничная шоу-программа «Батл в новогоднем лесу», которую проведут Дед Мороз и Снегурочка. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, волгоградцев и гостей приглашают принять участие в творческом конкурсе из песен, танцев, музыкально-спортивных эстафет. В программе праздника также - «Парад сказочных героев «Ледяная свита», среди которых Снеговики, Снежинки, Снегурочки и другие новогодние персонажи. Его проведет еще одна пара ведущих - Снежная Королева и Ледяной Джек. Завершится праздник танцевальным марафоном «Звездный фристайл». В парке «Комсомольский сад» ежедневно звучат всеми любимые музыкальные мелодии и проходят театрализованные представления и шоу-программы по...
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|Происшествия
|06.01.2018 10:32
Значительную сумму отдал мошеннику житель Николаевского района, пожелавший купить скот. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина нашел в интернете объявление о продаже крупного рогатого скота в Быковском районе и позвонил по указанному номеру. Узнав, где находится стадо, покупатель договорился о встрече. Приехав на место, он осмотрел скот. И принял вскоре решение купить поголовье. Скотовод снова позвонил по указанному в объявлении телефону и договорился перевести деньги на счет продавца. Неприятный сюрприз ожидал николаевца, когда он приехал за живым товаром. Тут-то и выяснилось, что он стал жертвой обмана. Предположительно, злоумышленник взломал сайт и подменил телефонный...
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|Происшествия
|06.01.2018 09:37
Водители и пешеходы в Волгограде и области, видимо, начали приходить в себя после празднования нового года. Об этом свидетельствует статистика - а именно, уменьшение количества нарушений правил дорожного движения, передает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные ГУ МВД России по Волгоградской области. Так, за минувшие сутки инспекторы ГИБДД выявили 855 нарушений правил дорожного движения и задержали 24 нетрезвых водителей (в том числе и тех, кто отказался проходить медосвидетельствование - прим. ИА "Высота 102"). Днем ранее правоохранители выявили 25 человек, севших за руль "подшофе",...
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|Аналитика
|06.01.2018 07:38
Самой популярной породой собак по итогам исследования Avito стал йоркширский терьер: число запросов контактов по объявлениям о продаже йорков на сайте объявлений составило 9,72% в общей структуре спроса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование ресурса, доля шпицев, второй по популярности породы, ниже всего на 0,01 процентного пункта. Замыкает тройку чихуахуа (8%), а четвертую и пятую позиции занимают немецкая овчарка (7,5%) и той-терьер (6,3%) соответственно. Стоит отметить, что за год топ-5 качественно не изменился, однако лидеры рейтинга – йоркширские терьеры и шпицы – поменялись местами. Перечень популярных пород в городах-миллионниках в целом схож с общероссийским...
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|Политика
|05.01.2018 17:48
Шок и сенсация – у волгоградских политиков есть двойники – причем не абы какие, а звездные. Состоят ли местные депутаты и чиновники в родстве с российскими и голливудскими артистами или это просто совпадение – неизвестно. Но это и не важно! «Высота 102» предлагает вниманию читателей галерею двойников представителей волгоградского истеблишмента. Признаемся, мы дали волю фантазии – строго просим не судить, и тем более не обижаться. Итак. Начнем. «Андрей Петрович Хабенский» Едва ли депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов удивится такому сравнению – о его схожести с...
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|Общество
|05.01.2018 16:26
Подведены итоги городского творческого конкурса на лучшее оформление главного символа Нового года, который, как сообщало ИА «Высота 102», состоялся сегодня в Комсомольском саду Волгограда. Парад креативных елок собрал несколько сотен зрителей, а авторы трех самых оригинальных стали призерами фестиваля, им вручены кубки и дипломы. В этом году заявки на участие в творческом состязании поступили от почти 100 авторских коллективов – детских, молодежных учреждений и общественных организаций, учреждений культуры, предложить свою работу могли и жители города. По условиям конкурса елочки должны были быть не менее 1 метра высотой, материалы любые – от дерева и ткани до пластика и металла, рассказали информагентству...
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Волгоградцев зовут провести православный праздник в движении
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