Полмиллиона рублей заплатил житель Волгоградской области мошеннику-хакеру

Значительную сумму отдал мошеннику житель Николаевского района, пожелавший купить скот. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина нашел в интернете объявление о продаже крупного рогатого скота в Быковском районе и позвонил по указанному номеру. Узнав, где находится стадо, покупатель договорился о встрече. Приехав на место, он осмотрел скот. И принял вскоре решение купить поголовье. Скотовод снова позвонил по указанному в объявлении телефону и договорился перевести деньги на счет продавца. Неприятный сюрприз ожидал николаевца, когда он приехал за живым товаром. Тут-то и выяснилось, что он стал жертвой обмана. Предположительно, злоумышленник взломал сайт и подменил телефонный номер настоящего продавца на свой. Ни хозяин скота, ни покупатель при первой встрече не заподозрили подвоха. В итоге деньги оказались в кармане преступника. Обман вскрылся, когда покупатель приехал забрать "купленное" поголовье. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в происшествии и ищут пока неизвестного ловкача.