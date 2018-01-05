За прошедший 2017 год в Волгоградской области увеличилась численность диких птиц и животных. Об этом ИА «Высота 102» сообщила заместитель председателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Елена Православнова. По ее словам, на 5,5 тысяч возросло количество уток: их общая численность составила 237,5 тысяч. Кроме того, на 6 тысяч стало больше куропаток и горлиц: их общее количество - 176,5 тысяч и 55 тысяч соответственно. Фазанов стало больше на 1,8 тысяч, а всего их в регионе - 16,2 тысячи.

Кроме того, произошло и увеличение численности копытных: косуль насчитали в количестве 8 тыс. 487 особей, - поголовье увеличилось на 589 особей, а лосей стало больше на 75: всего на конец прошлого года их количество составило 1 тыс. 702.

Напомним, только на территории Волго-Ахтубинской поймы обитает более 200 видов птиц , что составляет 93% от всей орнитофауны области. Из них 26 видов являются уязвимыми или находятся под угрозой исчезновения. По словам Елены Православновой, в 2017 году было проведено 5 тыс. 200 рейдов, в результате которых выявлено 1200 фактов незаконной охоты. В настоящее время в регионе создан единый банк данных по биологическому разнообразию, проведен мониторинг 46 видов животных и 53 видов растений, занесенных в Красную книгу Волгоградской области.