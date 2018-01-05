Волгоградцев приглашают на парад "Ледяная свита" и встречу со Снежной Королевой





В Волгограде продолжаются новогодние праздники: сегодня в Комсомольском саду состоится праздничная шоу-программа «Батл в новогоднем лесу», которую проведут Дед Мороз и Снегурочка. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, волгоградцев и гостей приглашают принять участие в творческом конкурсе из песен, танцев, музыкально-спортивных эстафет. В программе праздника также - «Парад сказочных героев «Ледяная свита», среди которых Снеговики, Снежинки, Снегурочки и другие новогодние персонажи. Его проведет еще одна пара ведущих - Снежная Королева и Ледяной Джек. Завершится праздник танцевальным марафоном «Звездный фристайл».

В парке «Комсомольский сад» ежедневно звучат всеми любимые музыкальные мелодии и проходят театрализованные представления и шоу-программы по мотивам известных мультипликационных и художественных фильмов. Новогодние шоу-программы от Деда Мороза продлятся до завтрашнего дня включительно.



