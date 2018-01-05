В Волгоградской области водители и пешеходы стали "отходить" от праздников

Водители и пешеходы в Волгограде и области, видимо, начали приходить в себя после празднования нового года. Об этом свидетельствует статистика - а именно, уменьшение количества нарушений правил дорожного движения, передает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные ГУ МВД России по Волгоградской области.

Так, за минувшие сутки инспекторы ГИБДД выявили 855 нарушений правил дорожного движения и задержали 24 нетрезвых водителей (в том числе и тех, кто отказался проходить медосвидетельствование - прим. ИА "Высота 102"). Днем ранее правоохранители выявили 25 человек, севших за руль "подшофе", а общее число нарушений правил поведения на дороге составило 902. Кроме того, отмечается снижение числа ДТП с пострадавшими. Так, накануне было зафиксировано одно такое происшествие, а днем ранее - три.

