Подведены итоги городского творческого конкурса на лучшее оформление главного символа Нового года, который, как сообщало ИА «Высота 102», состоялся сегодня в Комсомольском саду Волгограда. Парад креативных елок собрал несколько сотен зрителей, а авторы трех самых оригинальных стали призерами фестиваля, им вручены кубки и дипломы.В этом году заявки на участие в творческом состязании поступили от почти 100 авторских коллективов – детских, молодежных учреждений и общественных организаций, учреждений культуры, предложить свою работу могли и жители города. По условиям конкурса елочки должны были быть не менее 1 метра высотой, материалы любые – от дерева и ткани до пластика и металла, рассказали информагентству в пресс-службе администрации города.Дизайнерские решения в оформлении главного символа Нового года оценивало специальное жюри, которое учитывало оригинальность и световое украшение елки, художественную и эстетическую зрелищность всей композиции, а также оформление прилегающей территории. В результате первое место присуждено композиции под названием «Зимняя фантазия» авторского коллектива ООО «Тракторозаводская эксплуатирующая компания».Второе место заслуженно забрал коллектив ДК «Патриот» Кировского района, название их конкурсной работы - «Дом, в котором живет добро». Третье место заняла композиция «Новогодний пикник», ее создатели – сотрудники Центра развития ребенка № 3 Краснооктябрьского района. Призы зрительских симпатий достались авторам еще трех елочек – «Сталинградская елка», украшенная патронами, «Елка-фиш» и «Мечта детства».