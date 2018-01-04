Нарко-«буратино» прятал зелье на пустыре под Волгоградом

Наркотики, которые 24-летний молодой человек закопал на пустыре в Городищенском районе Волгоградской области подобно герою из известной сказки, не только не принесли ожидаемого дохода наркодельцу, но и обеспечили ему серьезный срок – вплоть до пожизненного. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек был задержан в Центральном районе Волгограда по подозрению в сбыте синтетических наркотических средств. Задержанный признался , что совместно со своим знакомым – 24-летним волгоградцем – приобрел крупную партию синтетических наркотиков для дальнейшей реализации мелкими партиями бесконтактным способом путем закладок в специальные тайники. Приобретенную партию наркотиков подозреваемый закопал в землю на пустыре в Городищенском районе. Полицейские изъяли большой пакет, в котором, как показала экспертиза, находилось свыше 7 килограммов наркотического средство - N-метилэфедрона.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали и второго подозреваемого. В отношении задержанных следователями Главного следственного управления регионального главка МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемые арестованы.





