В Волжском ищут «супербабушку»

На первые сборы в Кисловодск отправились 25 игроков клуба «Ротор-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт клуба, среди них – три новичка, это Никита Бурмистров из ФК «Балтика», Александр Коротаев из питерского «Динамо» и Хызыр Аппаев из Кабардино-Балкарии. Контракт с ними уже подписан. Также на просмотре в клубе находятся еще три игрока из других клубов. Это вратарь Алексей Солосин из «Анжи» (Махачкала), защитник Никита Подкидышев из ФК «Сатурн-Раменское» и полузащитник Алексей Друзин из ФК «СКА-Хабаровск». Солосину и Друзину – по 30 лет, Подкидышеву – 20. Кроме того, в лубе «Ротор-Волгоград» появился новый тренер по физподготовке из...