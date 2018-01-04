|Происшествия
|05.01.2018 09:28(Обновлено: 05.01.2018 09:46)
В Волгоградской области за прошедшие сутки вывели на чистую воду 25 пьяных водителей
В Волгоградской области за сутки в ходе рейдовых мероприятий инспекторы ГИБДД выявили 902 нарушения правил дорожного движения и 25 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Причинами двух ДТП, в которых пострадали три человека, стали выезд транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, а также нежелание водителя уступить дорогу пешеходу на переходе.
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии...
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
|Политика
|05.01.2018 17:48
Шок и сенсация – у волгоградских политиков есть двойники – причем не абы какие, а звездные. Состоят ли местные депутаты и чиновники в родстве с российскими и голливудскими артистами или это просто совпадение – неизвестно. Но это и не важно! «Высота 102» предлагает вниманию читателей галерею двойников представителей волгоградского истеблишмента. Признаемся, мы дали волю фантазии – строго просим не судить, и тем более не обижаться. Итак. Начнем. «Андрей Петрович Хабенский» Едва ли депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов удивится такому сравнению – о его схожести с...
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|Общество
|05.01.2018 16:26
Подведены итоги городского творческого конкурса на лучшее оформление главного символа Нового года, который, как сообщало ИА «Высота 102», состоялся сегодня в Комсомольском саду Волгограда. Парад креативных елок собрал несколько сотен зрителей, а авторы трех самых оригинальных стали призерами фестиваля, им вручены кубки и дипломы. В этом году заявки на участие в творческом состязании поступили от почти 100 авторских коллективов – детских, молодежных учреждений и общественных организаций, учреждений культуры, предложить свою работу могли и жители города. По условиям конкурса елочки должны были быть не менее 1 метра высотой, материалы любые – от дерева и ткани до пластика и металла, рассказали информагентству...
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|Спорт
|05.01.2018 14:05
На первые сборы в Кисловодск отправились 25 игроков клуба «Ротор-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт клуба, среди них – три новичка, это Никита Бурмистров из ФК «Балтика», Александр Коротаев из питерского «Динамо» и Хызыр Аппаев из Кабардино-Балкарии. Контракт с ними уже подписан. Также на просмотре в клубе находятся еще три игрока из других клубов. Это вратарь Алексей Солосин из «Анжи» (Махачкала), защитник Никита Подкидышев из ФК «Сатурн-Раменское» и полузащитник Алексей Друзин из ФК «СКА-Хабаровск». Солосину и Друзину – по 30 лет, Подкидышеву – 20. Кроме того, в лубе «Ротор-Волгоград» появился новый тренер по физподготовке из...
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|Происшествия
|05.01.2018 13:46 (Обновлено: 05.01.2018 13:53)
В Тракторозаводском районе Волгограда маршрутка №46с по касательной столкнулась с легковым автомобилем «Лада Веста». Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, ДТП случилось около торгового центра «Привоз» на Второй продольной. К счастью, пострадавших ни в легковушке, ни в микроавтобусе не оказалось, в частности, в салоне "Газели" пассажиров не было.
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|Общество
|05.01.2018 11:14
Проанализировать ситуацию с большими очередями в отделениях «Сбербанка» в первые дни нового года пообещали волгоградцам. Пресс-служба «Сбербанка» направила в редакцию ИА «Высота 102» официальный комментарий на публикацию под заголовком «Жители Волгограда начали новый год с очередей на оплату услуг ЖКХ» , размещенную накануне. В статье сообщалось о том, что, к примеру, в центре Волгограда на улице Краснознаменской отделение банка оказалось переполнено клиентами, которые намеревались оплатить услуги ЖКХ, внести платежи за кредиты и т.д. Однако из-за малого количества операционистов, отключенной системы электронной очереди и через один работающих банкоматов поток людей только возрастал. «Приносим извинение за неудобства, с которыми столкнулись клиенты банка...
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|Происшествия
|05.01.2018 11:09
Наркотики, которые 24-летний молодой человек закопал на пустыре в Городищенском районе Волгоградской области подобно герою из известной сказки, не только не принесли ожидаемого дохода наркодельцу, но и обеспечили ему серьезный срок – вплоть до пожизненного. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек был задержан в Центральном районе Волгограда по подозрению в сбыте синтетических наркотических средств. Задержанный признался , что совместно со своим знакомым – 24-летним волгоградцем – приобрел крупную партию синтетических наркотиков для дальнейшей реализации мелкими партиями бесконтактным способом путем закладок в специальные тайники. Приобретенную партию наркотиков подозреваемый закопал в землю на пустыре...
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|Культура
|05.01.2018 10:47
Необычный конкурс решили провести в волжском ДК ВГС. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, объявлен прием заявок на участие в состязании «Супербабушка Волжского-2018». Конкурс проводится для создания условий для повышения престижа семьи, преемственности поколений, поддержки творческого потенциала людей старшего поколения, воспитания уважения к пожилым людям, активного содействия сохранения связей между поколениями ветеранов и молодежи. В конкурсе могут принять участие женщины от 55 лет и старше. Главные условия – наличие внуков, здоровый образ жизни и активное участие в социально-общественной жизни. Заявки в ДК «ВГС» будут принимать до 15 февраля в учреждении культуры по адресу пл. Комсомольская, 1, кабинет №10....
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|Общество
|05.01.2018 09:18
Сегодня с 14-00 до 17-00 в парке «Комсомольский сад» состоится парад креативных елок. Заявки на участие в творческом состязании подали около 100 авторских коллективов - детских молодежных учреждений и организаций, общественных объединений, жители города. Дизайнерские решения в оформлении главного символа Нового года оценит специальное жюри, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.Будут учитываться оригинальность и световое украшение елки, ее художественная и эстетическая зрелищность, а также оформление прилегающей территории. На конкурс могут быть представлены Арт-елки высотой не менее 1 метра, изготовленные из любых материалов. Главное – это фантазия и воплощение замысла авторов. Волгоградцы увидят в этот день огромное разнообразие елей....
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|Общество
|04.01.2018 20:52
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов», который затронул и судейское сообщество Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, на шестилетний срок председателем Михайловского районного суда назначен Владислав Ванин, заместителем председателя Ворошиловского районного суда Волгограда стала Виктория Плотицына, судьей Еланского районного суда – Елена Латкина.
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|Общество
|04.01.2018 19:25
«Послепраздничный» наплыв клиентов, похоже, стал неожиданностью для сотрудников некоторых отделений «Сбербанка» в Волгограде. Встретив новый 2018 год, многие граждане отправились в банк за тем, чтобы оплатить услуги ЖКХ, кредиты, получить наличные с пенсионных счетов и т.п., но столкнулись с необходимостью подолгу стоять в очереди. Например, как убедился корр. ИА «Высота 102», в отделении №8621/0106 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Краснознаменской сегодня работала лишь пара-тройка операторов, к тому же отключена система электронной очереди и банкоматы функционируют через один. Как результат – огромные очереди из желающих оплатить счета.
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|Происшествия
|04.01.2018 13:05
Два человека пострадали сегодня в результате столкновения маршрутного такси и легковушку в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло на пересечении ул. 7-я Гвардейская и проспекта Ленина в первой половине дня. В аварию попала маршрутка №23. В результате пострадали 67-летняя и 30-летняя женщины - пассажирки маршрутного такси. От госпитализации в больницу они отказались, но обратились за помощью в ближайший травмпункт.
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|Происшествия
|04.01.2018 11:55
Три человека, среди которых 12-летняя девочка, пострадали от огня в Нехаево. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, ЧП произошло накануне днем на улице Заречная. Сигнал о пожаре в деревянном доме поступил на пульт дежурного в 10:15. Расчёты пожарно-спасательной части №45 ликвидировали огонь через 17 минут. За это время огонь, охвативший домашние вещи, распространился на площади в 12 квадратных метров. Ожоги получили двое мужчин 34 и 25 лет и ребенок. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания. Сотрудники МЧС напоминают жителям Волгограда и области о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электроприборов и печей для обогрева помещений зимой.
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|Происшествия
|04.01.2018 10:14 (Обновлено: 04.01.2018 10:16)
Маленькая девочка пострадала в аварии, которая произошла в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102", накануне около 14:00 перед въездом на мост через Волгу столкнулись две легковые иномарки "Vortex" и "Skoda Rapid". Как установили сотрудники полиции, 39-летний водитель "Vortex" не выдержал дистанцию и врезался в ехавшую впереди "Skoda". В результате трехлетняя пассажирка "Skoda" получила травму головы. Ребенок немедленно был отправлен в больницу.
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|Происшествия
|04.01.2018 10:01 (Обновлено: 04.01.2018 10:03)
Три человека пострадали в ДТП в Среднеахтубинском районе, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный главк МВД. Дорожное происшествие случилось накануне днем около половины третьего на дороге между Краснослободском и Средней Ахтубой. 27-летняя автоледи, управлявшая "Kia Rio", при маневре не уступила дорогу "Ford Fusion", у которого было преимущество в движении. В результате обе иномарки столкнулись. От удара пострадала сама женщина и ее 61-летняя пассажирка, а также 55-летний водитель "Ford".
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|Расследования
|04.01.2018 06:19
Политики, чиновники, топ-менеджеры, депутаты, родственники известных в Волгоградской области людей в 2017 году "засветились" в криминальных сводках и новостных лентах местных и федеральных СМИ. Редакция ИА "Высота 102" сделала подборку самых громких задержаний и судебных процессов, вызвавших большой общественный резонанс в прошлом году. В 2017 году ударились в бега двое бывших депутатов Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев и Николай Паршин. Весной их уголовные дела по обвинению в мошенничестве были переданы в суды для рассмотрения по существу. Однако главный справоросс региона и главный коммунист на деле оказались не готовы доказывать свою невиновность в суде....
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