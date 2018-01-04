В Волгограде выберут самую оригинальную елку

Сегодня с 14-00 до 17-00 в парке «Комсомольский сад» состоится парад креативных елок. Заявки на участие в творческом состязании подали около 100 авторских коллективов - детских молодежных учреждений и организаций, общественных объединений, жители города. Дизайнерские решения в оформлении главного символа Нового года оценит специальное жюри, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.Будут учитываться оригинальность и световое украшение елки, ее художественная и эстетическая зрелищность, а также оформление прилегающей территории.На конкурс могут быть представлены Арт-елки высотой не менее 1 метра, изготовленные из любых материалов. Главное – это фантазия и воплощение замысла авторов.Волгоградцы увидят в этот день огромное разнообразие елей. В заявках участников названы «Сказочная елка», «Волшебница», «Зеленая красавица», «Спортивная елка», «Апельсинка», «Новогодняя фантазия», «Мастерица», «Витаминная красавица» и многие другие. Победители фестиваля, изготовившие самые интересные и необычные Арт-елки, будут награждены специальными кубками, дипломами и призами.Отметим, что городской фестиваль Арт-елки становится все более популярным. В прошлом году в нем принимали участие 75 конкурсантов, в этом году их число возросло почти до 100.