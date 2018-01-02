Ребенок и двое взрослых оказались заложниками огня в Волгоградской области

Три человека, среди которых 12-летняя девочка, пострадали от огня в Нехаево. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, ЧП произошло накануне днем на улице Заречная. Сигнал о пожаре в деревянном доме поступил на пульт дежурного в 10:15. Расчёты пожарно-спасательной части №45 ликвидировали огонь через 17 минут. За это время огонь, охвативший домашние вещи, распространился на площади в 12 квадратных метров. Ожоги получили двое мужчин 34 и 25 лет и ребенок. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Волгограда и области о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электроприборов и печей для обогрева помещений зимой.



