|Происшествия
|04.01.2018 10:14(Обновлено: 04.01.2018 10:16)
В Волгограде ребенок пострадал в ДТП у "танцующего" моста
Маленькая девочка пострадала в аварии, которая произошла в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102", накануне около 14:00 перед въездом на мост через Волгу столкнулись две легковые иномарки "Vortex" и "Skoda Rapid". Как установили сотрудники полиции, 39-летний водитель "Vortex" не выдержал дистанцию и врезался в ехавшую впереди "Skoda". В результате трехлетняя пассажирка "Skoda" получила травму головы. Ребенок немедленно был отправлен в больницу.
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии...
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
|Происшествия
|04.01.2018 13:05
Два человека пострадали сегодня в результате столкновения маршрутного такси и легковушку в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло на пересечении ул. 7-я Гвардейская и проспекта Ленина в первой половине дня. В аварию попала маршрутка №23. В результате пострадали 67-летняя и 30-летняя женщины - пассажирки маршрутного такси. От госпитализации в больницу они отказались, но обратились за помощью в ближайший травмпункт.
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|Происшествия
|04.01.2018 11:55
Три человека, среди которых 12-летняя девочка, пострадали от огня в Нехаево. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, ЧП произошло накануне днем на улице Заречная. Сигнал о пожаре в деревянном доме поступил на пульт дежурного в 10:15. Расчёты пожарно-спасательной части №45 ликвидировали огонь через 17 минут. За это время огонь, охвативший домашние вещи, распространился на площади в 12 квадратных метров. Ожоги получили двое мужчин 34 и 25 лет и ребенок. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания. Сотрудники МЧС напоминают жителям Волгограда и области о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электроприборов и печей для обогрева помещений зимой.
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|Происшествия
|04.01.2018 10:01 (Обновлено: 04.01.2018 10:03)
Три человека пострадали в ДТП в Среднеахтубинском районе, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный главк МВД. Дорожное происшествие случилось накануне днем около половины третьего на дороге между Краснослободском и Средней Ахтубой. 27-летняя автоледи, управлявшая "Kia Rio", при маневре не уступила дорогу "Ford Fusion", у которого было преимущество в движении. В результате обе иномарки столкнулись. От удара пострадала сама женщина и ее 61-летняя пассажирка, а также 55-летний водитель "Ford".
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|Расследования
|04.01.2018 06:19
Политики, чиновники, топ-менеджеры, депутаты, родственники известных в Волгоградской области людей в 2017 году "засветились" в криминальных сводках и новостных лентах местных и федеральных СМИ. Редакция ИА "Высота 102" сделала подборку самых громких задержаний и судебных процессов, вызвавших большой общественный резонанс в прошлом году. В 2017 году ударились в бега двое бывших депутатов Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев и Николай Паршин. Весной их уголовные дела по обвинению в мошенничестве были переданы в суды для рассмотрения по существу. Однако главный справоросс региона и главный коммунист на деле оказались не готовы доказывать свою невиновность в суде....
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|Происшествия
|03.01.2018 22:28
Сообщение об избиении 14-летней девочки поступило из Камышина, передает ИА "Высота 102" со ссылкой на экстренные службы региона. Инцидент произошел сегодня около восьми часов вечера в 11 квартале возле дома №2. Пострадавшая с травмами была доставлена в центральную городскую больницу Камышина. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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|Общество
|03.01.2018 18:15
Сегодня вечером волгоградцы встретили у главной ёлки города-героя губернатора Андрея Бочарова вместе с супругой и дочерью. Как сообщает ИА «Высота 102», этой новостью горожане поспешили поделиться в соцсетях, сопроводив ее фотографиями и видеороликами, сделанными на телефоны. Некоторым «счастливчикам» удалось сфотографироваться с главой региона. Не обошлось и без поздравлений с наступившим Новым годом. Волгоградцы пожелали губернатору и его семье счастья и успехов в 2018 году. Андрей Бочаров сфотографировался с семьёй у елки, а потом они пошли гулять по Аллее Героев в сторону Волги. По пути глава региона фотографировался с горожанами, обменивался новогодними поздравлениями.
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|Культура
|03.01.2018 15:43
Яркое костюмированное шествие наблюдали сегодня жители Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, парад сказки днем охватил центральные улицы города-героя. В нем приняли участие около тысячи горожан. Поздравили волгоградцев с наступившим Новым годом персонажи популярных сказок и мультфильмов. Сказочные герои прошли по улице Мира – от Комсомольского путепровода до площади Павших борцов. Заключительным аккордом мероприятия стал танцевальный флешмоб с участием всех желающих волгоградцев. Парад сказки впервые прошел в Волгограде в 2017-м. В этом году его героями стали Снежная королева, Морозко, персонажи из...
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|Расследования
|03.01.2018 14:56
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор бухгалтеру АО «МСК-Волжский», осужденной к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, в ноябре 2017 года женщина была осуждена Волжским городским судом за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). По материалам дела, в период с июля 2014 года по сентябрь 2015 года, работая в должности бухгалтера, она путем обмана руководства молсыркомбината при подготовке в электронном виде реестров о начислении заработной платы сотрудникам общества...
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|Общество
|03.01.2018 13:05
На 60 суток по решению суда приостановлена работа цеха по производству муки и цеха по производству крупы на ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Новоаннинского районного суда. По материалам дела, в декабре 2017 года сотрудники Нижне-Волжского управления Ростехнадзора провели проверку опасных производственных объектов, которые эксплуатирует комбинат. Выявлены нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности. На цех по производству муки, который является опасным производственным объектом, отсутствовал целый перечень необходимой документации. Так, отсутствовали паспорта на все аспирационные установки и взрыворазрядные устройства, эксплуатируемые в цехе. Инспектору Нижнее-Волжского управления Ростехнадзора не смогли предоставить технический паспорт взрывобезопасности...
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|Общество
|03.01.2018 12:06
Установлены границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Областное управление внутренних дел», расположенного на улице Краснознаменской в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ подписан руководителем комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области. В здании 1957 года постройки, напомним, сегодня расположены региональные управления МВД и ФСБ. Отмечается, что в границах территории данного объекта культурного наследия запрещается строительство объектов капитального строительства, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих капитальных объектов, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. Исключение составляют работы по сохранению объекта культурного наследия или его...
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|Общество
|03.01.2018 10:16
На территории Волгоградской области из 46 проб кондитерских изделий, входящих в состав новогодних подарков, в 7 были выявлены признаки фальсификации, сообщает ИА «Высота 102». По данным территориального управления Роспотребнадзора, также было исследовано 48 проб по маркировке, из них все соответствуют указанным требованиям. По микробиологическим показателям исследовано 26 проб кондитерских изделий, из них 3 пробы не соответствуют установленным требованиям. Всего с целью контроля качества и безопасности детских товаров было проверено 44 предприятия торговли, осуществляющих поставку и реализацию кондитерских изделий. Нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей выявлены в 3-х проверенных предприятиях. Основной характер выявленных нарушений: реализация...
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|Происшествия
|03.01.2018 10:11
Один человек пострадал при столкновении грузовика с минивэном под Камышином. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел через 15 минут после полуночи на 452/249 километре трассы "Сызрань-Волгоград". Не выдержав дистанцию, водитель "КамАЗа" протаранил впереди идущий "Hyundai H-1". Затем грузовик улетел в кювет. При столкновении получила травмы 33-летняя женщина, находившаяся в салоне минивэна. Пострадавшая госпитализирована.
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|Общество
|03.01.2018 06:05
Добровольцы восстанавливают дом волгоградки, пострадавший при пожаре в Кировском районе, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, трагедия произошла 27 декабря, тогда на улице Шаблиевской сгорела часть частного дома, в которой жила семья из пяти человек. В огне погибла женщина и два ее сына. При этом было повреждено жилье соседей. 30 декабря одна из пострадавших через соцсети обратилась к волгоградцам с просьбой помочь в ремонте. В тот же день нашлись отзывчивые люди. "В "Вконтакте" я написала пост, что требуется мужская сила для работ на крыше. Первыми на призыв отозвались трое совсем незнакомых ребят - жителей Кировского района. А потом и мои коллеги...
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|Общество
|02.01.2018 19:42
С точки зрения журналистов ИА «Высота 102» прошедший год был урожайным на феерические появления перед телекамерами медийных персон Волгоградской области. Архив информагентства пополнился занятными кадрами. В результате в праздничный «видеосалат» попали: бодрый глава региона Андрей Бочаров на каланче, бывший директор областного краеведческого музея Ирина Карева и ее муки, вызванные мыслями о судьбе той самой каланчи, признания в любви сами знаете кому от спортсменки Елены Исинбаевой и депутата Госдумы Анны Кувычко, шипы электората в душе энергичного депутата городской думы Волгограда Андрея Гимбатова, пассаж худрука НЭТа про золотые яйца, фрагмент празднования юбилея волгоградского СИЗО № 1, символ 2018...
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|Расследования
|02.01.2018 15:48
В Волгоградской области провели рейд по нелегальным свалкам после фильма Аркадия Мамонтова «Генеральная уборка»
В первые рабочие дни наступившего года станут известны результаты проб и отходов, взятых на территории Городишенского района Волгоградской области, на участках, используемых для размещения нелегальных полигонов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Волгоградской области, поводом для рейда, в котором также приняли участие сотрудники центрального аппарата Росприроднадзора, облкомприроды, прокуратуры Городищенского района и эксперты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, стал фильм известного российского журналиста Аркадия Мамонтова «Генеральная уборка». Напомним, журналисты съемочной группы федерального канала показали на примере Городишенского района, как в Волгоградской области процветает незаконный мусорный бизнес. Также федералы побывали в Астраханской...
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4 января 10:14
В Волгограде ребенок пострадал в ДТП у "танцующего" моста
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Происшествия
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В Волгограде ребенок пострадал в ДТП у "танцующего" моста
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