







Теплая погода не помешала работе ледового катка в городе Николаевске Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, несмотря на «плюс» каток, подготовленный на стадионе им. Малышева, в эти праздничные дни работает. Жители города с удовольствием проводят здесь свой досуг, судя по фотографиям, поступившим в редакцию информагентства. Отметим, что в Волгограде пока открыть каток не удалось. Впервые за долгие годы его собираются залить в городском саду Волгограда. Площадка для организации одного из самых доступных зимних развлечений, которая располагается рядом с колесом обозрения, подготовлена давно. Однако из-за теплой погоды работы по заливке катка все время откладываются. Возможно, что уже в ближайшие дни площадку все же удастся открыть. По прогнозам синоптиков, уже 4 января в Волгограде ожидается 2-4 градуса мороза, а 5-6 января днем похолодает до -5.



