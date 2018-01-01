На 60 суток по решению суда приостановлена работа цеха по производству муки и цеха по производству крупы на ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Новоаннинского районного суда. По материалам дела, в декабре 2017 года сотрудники Нижне-Волжского управления Ростехнадзора провели проверку опасных производственных объектов, которые эксплуатирует комбинат. Выявлены нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности. На цех по производству муки, который является опасным производственным объектом, отсутствовал целый перечень необходимой документации. Так, отсутствовали паспорта на все аспирационные установки и взрыворазрядные устройства, эксплуатируемые в цехе. Инспектору Нижнее-Волжского управления Ростехнадзора не смогли предоставить технический паспорт взрывобезопасности цеха, технологический регламент, сведения о планово-предупредительном ремонте оборудования, зданий, сооружений, применяемых в цехе по производству муки, а также сведения о проведенной экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых в цехе и др. Аналогичные нарушения выявлены и в цехе по производству крупы.

Известно, что здание цеха по производству муки 1947 года постройки, а цеха по производству крупы - 1912 года. Несмотря на изданный приказ об их консервации, на предприятии отсутствовала соответствующая проектная документация, не был проработан комплекс мероприятий по длительной остановке и консервации этих опасных производственных объектов. Постановление суда может быть обжаловано в установленном порядке.



