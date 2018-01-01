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Общество
 03.01.2018 12:06

В Волгограде зданию регионального главка МВД определили границы



Установлены границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Областное управление внутренних дел», расположенного на улице Краснознаменской в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ подписан руководителем комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области. В здании 1957 года постройки, напомним, сегодня расположены региональные управления МВД и ФСБ. 



Отмечается, что в границах территории данного объекта культурного наследия запрещается строительство объектов капитального строительства, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих капитальных объектов, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. Исключение составляют работы по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, по прокладке подземных инженерных сетей и их реконструкции на основании согласованных проектов, благоустройство территории и др. Всего разрешено чуть более 10 видов работ, но они все должны содержать согласованные разделы по обеспечению сохранности объекта.
Аналогичный приказ подписан и по территории объекта культурного наследия регионального значения «Пожарная часть «Общество «Труд», расположенного по адресу Краснознаменская, 5. Это здание конца XIX века, напомним, больше известно как пожарная каланча. Здесь пока еще находятся приемная главного федерального инспектора по Волгоградской области, а также комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. В 2018 году, как ожидается, в это здание переедет областной краеведческий музей.

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Общество 03.01.2018 10:59

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Общество 03.01.2018 06:05

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