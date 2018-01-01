Жители Волгограда и Астрахани не слишком высоко оценивают работу городских властей

Волгоград и Астрахань не вошли в топ-10 регионов, где жители высоко оценивают работу городских властей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное сегодня исследование «Качество жизни в городах России» Финансового университета при правительстве РФ. К числу городов с высоким качеством работы городских властей исследователи отнесли Грозный, Тюмень, Севастополь, Хабаровск, Новосибирск, Пензу, Кемерово, Томск, Казань, Москву и Нижний Новгород. Высокие показатели в оценке работы городских властей продемонстрировали также Барнаул, Ярославль, Уфа и Набережные Челны. Так, к примеру, в Грозном 95% согласны с тем, что местные власти много делают для благополучия жителей города. В Новосибирске этот показатель равен уже 56%, в Тюмени – 82%, в Севастополе – 46%, в Казани – 67%, в Ростове-на-Дону – 41%, в Краснодаре – 62%, в Саратове – 45%, в Астрахани – 33%, а в Волгограде – 27%. Отметим, что замыкает исследование Махачкала, где высоко работу городских властей оценивают только 25% опрошенных.

Вместе с тем жители городов отмечают, что у них совершенно недостаточно возможностей для влияния на местные органы власти. Так, в Волгограде только 21% опрошенных уверены, что они могут влиять на городскую власть. В Астрахани этот показатель равен 23%, в Москве – 40%, в Грозном – 66%, в Тюмени – 59%, в Омске – 11%, в Краснодаре – 29%, в Казани – 23%, в Екатеринбурге – 18%.



