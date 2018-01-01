Они совершенно разные: и по возрасту, и по роду занятий, и по увлечениям. Но их объединяет одно: они всегда готовы прийти на помощь. И они помогают. И делают свою работу, которую они считают своим гражданским долгом и зовом совести, подчас незаметно, не считая это чем-то экстраординарным, заслуживающим публичности и красивых слов. Но в нашем обществе волонтеры уже давно заслужили почетное место и стали неотъемлемой частью этого общества. Неслучайно наступивший 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера. Кто же они, нынешние и будущие герои? Волонтеры в поиске пропавших без вести В ушедшем году волонтеры...