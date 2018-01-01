На территории Волгоградской области из 46 проб кондитерских изделий, входящих в состав новогодних подарков, в 7 были выявлены признаки фальсификации, сообщает ИА «Высота 102». По данным территориального управления Роспотребнадзора, также было исследовано 48 проб по маркировке, из них все соответствуют указанным требованиям. По микробиологическим показателям исследовано 26 проб кондитерских изделий, из них 3 пробы не соответствуют установленным требованиям. Всего с целью контроля качества и безопасности детских товаров было проверено 44 предприятия торговли, осуществляющих поставку и реализацию кондитерских изделий. Нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей выявлены в 3-х проверенных предприятиях. Основной характер выявленных нарушений: реализация пищевой продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям; нарушения условий хранения и реализации пищевой продукции; отсутствие ценников на реализуемую продукцию; реализация товаров без информации для потребителей.

Сообщается, что по результатам проверки в отношении юридического лица (ООО «Радеж») и должностных лиц составлено 7 протоколов о привлечении к административной ответственности по ст. 6.4, 14.5 ч.1, 14.15, 14.43 ч. 2 КоАП РФ в виде предупреждения 3-х должностных лиц; 4 протокола об административном правонарушении находятся на рассмотрении.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что в случае обнаружения в товаре недостатков, потребитель всегда вправе его заменить, либо потребовать возврат уплаченной за товар суммы.



