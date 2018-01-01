|Общество
|03.01.2018 10:16
В Волгоградской области в сладких новогодних подарках нашли фальсификат
На территории Волгоградской области из 46 проб кондитерских изделий, входящих в состав новогодних подарков, в 7 были выявлены признаки фальсификации, сообщает ИА «Высота 102». По данным территориального управления Роспотребнадзора, также было исследовано 48 проб по маркировке, из них все соответствуют указанным требованиям. По микробиологическим показателям исследовано 26 проб кондитерских изделий, из них 3 пробы не соответствуют установленным требованиям. Всего с целью контроля качества и безопасности детских товаров было проверено 44 предприятия торговли, осуществляющих поставку и реализацию кондитерских изделий. Нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей выявлены в 3-х проверенных предприятиях. Основной характер выявленных нарушений: реализация пищевой продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям; нарушения условий хранения и реализации пищевой продукции; отсутствие ценников на реализуемую продукцию; реализация товаров без информации для потребителей.
Сообщается, что по результатам проверки в отношении юридического лица (ООО «Радеж») и должностных лиц составлено 7 протоколов о привлечении к административной ответственности по ст. 6.4, 14.5 ч.1, 14.15, 14.43 ч. 2 КоАП РФ в виде предупреждения 3-х должностных лиц; 4 протокола об административном правонарушении находятся на рассмотрении.
Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что в случае обнаружения в товаре недостатков, потребитель всегда вправе его заменить, либо потребовать возврат уплаченной за товар суммы.
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Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
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Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
|Общество
|03.01.2018 13:05 (Обновлено: 03.01.2018 13:10)
На 60 суток по решению суда приостановлена работа цеха по производству муки и цеха по производству крупы на ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Новоаннинского районного суда. По материалам дела, в декабре 2017 года сотрудники Нижне-Волжского управления Ростехнадзора провели проверку опасных производственных объектов, которые эксплуатирует комбинат. Выявлены нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности. На цех по производству муки, который является опасным производственным объектом, отсутствовал целый перечень необходимой документации. Так, отсутствовали паспорта на все аспирационные установки и взрыворазрядные устройства, эксплуатируемые в цехе. Инспектору Нижнее-Волжского управления Ростехнадзора не смогли предоставить технический паспорт взрывобезопасности...
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|Общество
|03.01.2018 12:06
Установлены границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Областное управление внутренних дел», расположенного на улице Краснознаменской в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ подписан руководителем комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области. В здании 1957 года постройки, напомним, сегодня расположены региональные управления МВД и ФСБ. Отмечается, что в границах территории данного объекта культурного наследия запрещается строительство объектов капитального строительства, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих капитальных объектов, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. Исключение составляют работы по сохранению объекта культурного наследия или его...
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|Общество
|03.01.2018 10:59
Волгоград и Астрахань не вошли в топ-10 регионов, где жители высоко оценивают работу городских властей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное сегодня исследование «Качество жизни в городах России» Финансового университета при правительстве РФ. К числу городов с высоким качеством работы городских властей исследователи отнесли Грозный, Тюмень, Севастополь, Хабаровск, Новосибирск, Пензу, Кемерово, Томск, Казань, Москву и Нижний Новгород. Высокие показатели в оценке работы городских властей продемонстрировали также Барнаул, Ярославль, Уфа и Набережные Челны. Так, к примеру, в Грозном 95% согласны с тем, что местные власти много делают для благополучия жителей города. В Новосибирске этот показатель равен уже...
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|Происшествия
|03.01.2018 10:11
Один человек пострадал при столкновении грузовика с минивэном под Камышином. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел через 15 минут после полуночи на 452/249 километре трассы "Сызрань-Волгоград". Не выдержав дистанцию, водитель "КамАЗа" протаранил впереди идущий "Hyundai H-1". Затем грузовик улетел в кювет. При столкновении получила травмы 33-летняя женщина, находившаяся в салоне минивэна. Пострадавшая госпитализирована.
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|Общество
|03.01.2018 09:02
Они совершенно разные: и по возрасту, и по роду занятий, и по увлечениям. Но их объединяет одно: они всегда готовы прийти на помощь. И они помогают. И делают свою работу, которую они считают своим гражданским долгом и зовом совести, подчас незаметно, не считая это чем-то экстраординарным, заслуживающим публичности и красивых слов. Но в нашем обществе волонтеры уже давно заслужили почетное место и стали неотъемлемой частью этого общества. Неслучайно наступивший 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера. Кто же они, нынешние и будущие герои? Волонтеры в поиске пропавших без вести В ушедшем году волонтеры...
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|Общество
|03.01.2018 06:06
Инициаторы проведения референдума о времени в Волгоградской области потратили почти все собранные деньги
Инициативная группа по проведению референдума о времени отчиталась о собранных и потраченных средствах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет, опубликованный на сайте облизбиркома, на счету инициативной группы было 64 тысячи 650 рублей. Это – добровольные пожертвования физических и юридических лиц. А на последний рабочий день прошлого года было израсходовано 56 тысяч 418 рублей. Деньги были потрачены в основном на агитацию, а также на организацию пунктов сбора подписей за проведение референдума. Напомним, депутаты Волгоградской облдумы на последнем заседании приняли решение провести референдум об исчислении времени 18 марта, когда в стране пройдут выборы президента. Участникам референдума предлагается ответить на...
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|Общество
|03.01.2018 06:05
Добровольцы восстанавливают дом волгоградки, пострадавший при пожаре в Кировском районе, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, трагедия произошла 27 декабря, тогда на улице Шаблиевской сгорела часть частного дома, в которой жила семья из пяти человек. В огне погибла женщина и два ее сына. При этом было повреждено жилье соседей. 30 декабря одна из пострадавших через соцсети обратилась к волгоградцам с просьбой помочь в ремонте. В тот же день нашлись отзывчивые люди. "В "Вконтакте" я написала пост, что требуется мужская сила для работ на крыше. Первыми на призыв отозвались трое совсем незнакомых ребят - жителей Кировского района. А потом и мои коллеги...
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|Общество
|02.01.2018 19:42
С точки зрения журналистов ИА «Высота 102» прошедший год был урожайным на феерические появления перед телекамерами медийных персон Волгоградской области. Архив информагентства пополнился занятными кадрами. В результате в праздничный «видеосалат» попали: бодрый глава региона Андрей Бочаров на каланче, бывший директор областного краеведческого музея Ирина Карева и ее муки, вызванные мыслями о судьбе той самой каланчи, признания в любви сами знаете кому от спортсменки Елены Исинбаевой и депутата Госдумы Анны Кувычко, шипы электората в душе энергичного депутата городской думы Волгограда Андрея Гимбатова, пассаж худрука НЭТа про золотые яйца, фрагмент празднования юбилея волгоградского СИЗО № 1, символ 2018...
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|Расследования
|02.01.2018 15:48
В Волгоградской области провели рейд по нелегальным свалкам после фильма Аркадия Мамонтова «Генеральная уборка»
В первые рабочие дни наступившего года станут известны результаты проб и отходов, взятых на территории Городишенского района Волгоградской области, на участках, используемых для размещения нелегальных полигонов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Волгоградской области, поводом для рейда, в котором также приняли участие сотрудники центрального аппарата Росприроднадзора, облкомприроды, прокуратуры Городищенского района и эксперты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, стал фильм известного российского журналиста Аркадия Мамонтова «Генеральная уборка». Напомним, журналисты съемочной группы федерального канала показали на примере Городишенского района, как в Волгоградской области процветает незаконный мусорный бизнес. Также федералы побывали в Астраханской...
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|Общество
|02.01.2018 13:57
Сегодня - 3 января в Комсомольском парке откроются 3 творческие мастерские: «Рождественские забавы», «Новогодняя игрушка» и «Новогодняя елка». Волгоградцы и гости города смогут принять участие в хороводных и подвижных играх-забавах, сделать своими руками новогоднюю игрушку и украсить ею новогоднюю ель, установленную в Комсомольском саду, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. 3 января с 14-00 до 17-00 здесь состоится праздничная шоу-программа «Зимние сказки Волшебного леса». С 14-00 до 15-00 – праздник пройдет в виде театрализованного представления «Волшебный сундучок», а с 15-00 до 17-00 – развлекательной шоу-программы «Лесные забавы».В творческой мастерской «Рождественские забавы» будут представлены игровые фольклорные программы. Это -...
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|Происшествия
|02.01.2018 12:34
Один человек получил ожоги и четверых пришлось эвакуировать во время пожара в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сегодня утром в 6 часов 35 минут поступил сигнал о пожаре в девятиэтажке на улице Николая Отрады. Там в одной из комнат двухкомнатной квартиры горела домашняя утварь. Расчёты пожарно-спасательной части №1 прибыли на место и потушили пламя менее чем за двадцать минут. От огня пострадал 45-летний мужчина.
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|Общество
|02.01.2018 05:38
С пожеланиями добра, долгих лет жизни и здоровья в адрес президента России и руководителей администрации Волгоградской области обратились в редакцию ИА «Высота 102» жители хутора Закутский Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» З. Гаврикова, Т. Юдина, Т.Мещерская, М.Юшина, В. Борн, особые слова благодарности – губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову и первому заместителю губернатора Волгоградской области – председателю комитета финансов администрации региона Александру Дорждееву. «В условиях кризиса власть проявляет заботу о сельских жителях. Теперь мы можем наслаждаться благами цивилизации, тепло и горячая вода пришли в наши дома», - поделились своей радостью жители хутора. Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно...
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|Общество
|02.01.2018 05:18
Редакция ИА «Высота 102», прощаясь с 2017 годом, вспомнила героев репортажей, которые в наше непростое время находят в себе силы идти против ветра, исполнять свои мечты, оставаться верными профессии, помогать беззащитным и просто жить по совести. Девятого ребенка в 2017 году родила жительница Нехаевского района Елена Мещерякова. Новорожденную девочку назвали Викторией. После торжественной церемонии выписки из волгоградского областного клинического перинатального центра №2 немногословные супруги Мещеряковы выразили уверенность, что достойно справятся с воспитанием всех своих детей - теперь это 7 сыновей и 2 дочки. В большой семье из глубинки Волгоградской области привыкли много работать, не жаловаться...
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|Здравоохранение
|01.01.2018 16:21
По сложившейся традиции в первый день нового года губернатор Андрей Бочаров с инспекцией посетил медучреждение. Об этом сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Целью визита в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи №7» стала проверка качества ремонта стационара. В минувшем году было завершено обновление детского корпуса, в котором отремонтированы нейрохирургическое, пульмонологическое и ЛОР-отделения, обустроена соляная шахта. Близятся к финалу работы в роддоме, уже готова женская консультация....
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|Общество
|01.01.2018 13:15
Билет из Волгоградской области новогоднего тиража лотереи «6 из 36» стал единственным, где были угаданы все комбинации чисел. Как сообщает ИА «Высота 102», победитель был объявлен сегодня, в первый день нового 2018 года, на одном из федеральных каналов. Номера шаров, которые составили выигрышную комбинацию, были определены при помощи лототрона. В итоге выигрыш победителя из Волгоградской области составил 12 миллионов 983 тысячи 300 рублей. Отметим, что в ходе опроса, которые проводили журналисты информагентства в преддверии Нового года, жители Волгограда рассказали, что ожидают от 2018 года. Так, волгоградцы надеются на мир во всем мире,...
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3 января 13:05
3 января 10:16
В Волгоградской области в сладких новогодних подарках нашли фальсификат
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В Волгоградской области в сладких новогодних подарках нашли фальсификат
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