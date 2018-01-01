Волгоградцы-добровольцы пришли на помощь погорельцам





Добровольцы восстанавливают дом волгоградки, пострадавший при пожаре в Кировском районе, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, трагедия произошла 27 декабря, тогда на улице Шаблиевской сгорела часть частного дома, в которой жила семья из пяти человек. В огне погибла женщина и два ее сына. При этом было повреждено жилье соседей. 30 декабря одна из пострадавших через соцсети обратилась к волгоградцам с просьбой помочь в ремонте. В тот же день нашлись отзывчивые люди.

"В "Вконтакте" я написала пост, что требуется мужская сила для работ на крыше. Первыми на призыв отозвались трое совсем незнакомых ребят - жителей Кировского района. А потом и мои коллеги из "Волгоградгоргаза" помогать пришли. Администрация выделила небольшую материальную помощь, на нее мы купили материалы”, - рассказала Марина Троицкая.

30 декабря добровольцы вместе с хозяйкой выбрали материал для ремонта. Как отметила женщина, волонтеры сами грузили стройматериалы в свою машину и разгрузили ее. В тот же день начали перекрывать кровлю. "Несколько листов положили, но на улице стемнело и дальше работать не представилось возможным, потом Новый год. А после праздника коллеги все доделали," - добавляет Марина.

Как стало известно информагентству, 9 января пройдет встреча с представителями районной администрации, где будут решаться вопросы о дальнейшей помощи пострадавшим.



