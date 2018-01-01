Инициаторы проведения референдума о времени в Волгоградской области потратили почти все собранные деньги

Инициативная группа по проведению референдума о времени отчиталась о собранных и потраченных средствах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет, опубликованный на сайте облизбиркома, на счету инициативной группы было 64 тысячи 650 рублей. Это – добровольные пожертвования физических и юридических лиц. А на последний рабочий день прошлого года было израсходовано 56 тысяч 418 рублей. Деньги были потрачены в основном на агитацию, а также на организацию пунктов сбора подписей за проведение референдума. Напомним, депутаты Волгоградской облдумы на последнем заседании приняли решение провести референдум об исчислении времени 18 марта, когда в стране пройдут выборы президента. Участникам референдума предлагается ответить на вопрос «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час)?».

