Волгоградцам предлагают сделать новогодние игрушки своими руками

Завтра в Комсомольском парке откроются 3 творческие мастерские: «Рождественские забавы», «Новогодняя игрушка» и «Новогодняя елка». Волгоградцы и гости города смогут принять участие в хороводных и подвижных играх-забавах, сделать своими руками новогоднюю игрушку и украсить ею новогоднюю ель, установленную в Комсомольском саду, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. 3 января с 14-00 до 17-00 здесь состоится праздничная шоу-программа «Зимние сказки Волшебного леса». С 14-00 до 15-00 – праздник пройдет в виде театрализованного представления «Волшебный сундучок», а с 15-00 до 17-00 – развлекательной шоу-программы «Лесные забавы».В творческой мастерской «Рождественские забавы» будут представлены игровые фольклорные программы. Это - хороводные и подвижные коллективные игры-забавы — простые в исполнении и приносящие положительные эмоции и командный дух всем участникам.Еще одна творческая лаборатория «Новогодняя игрушка» будет расположена в теплом, празднично украшенном павильоне. Здесь каждый желающий сможет изготовить новогоднюю игрушку, которую при желании можно будет забрать с собой или повесить на макет Новогодней ёлки, которая будет установлена в соседней творческой мастерской. Она так и называется – творческая мастерская «Новогодняя елка». Макет Новогодней ели, высотой 2,5 м, с помощью люверсов будет украшен новогодними игрушками. Таким образом, каждый желающий сможет внести свою лепту в нарядное убранство Новогодней елки. Все творческие мастерские будут работать бесплатно. Время работы - с 14-00 до 17-00.Кроме того, 3 января в Комсомольском саду всем желающим будет предоставлена возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и ростовыми куклами, а также принять участие в новогоднем сказочном представлении. Отведать праздничного угощения можно будет в «Лавке вкусных чудес» - специально для этого в парковой зоне будут установлены нарядные домики для торговли и «русская печь».