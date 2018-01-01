Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 02.01.2018 13:57(Обновлено: 02.01.2018 14:00)

Волгоградцам предлагают сделать новогодние игрушки своими руками


Завтра  в Комсомольском парке откроются  3 творческие мастерские: «Рождественские забавы», «Новогодняя игрушка» и «Новогодняя елка». Волгоградцы и гости города смогут принять участие в хороводных и подвижных играх-забавах, сделать своими руками новогоднюю игрушку и украсить ею новогоднюю ель, установленную в Комсомольском саду, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  3 января с 14-00 до 17-00 здесь состоится праздничная шоу-программа «Зимние сказки Волшебного леса». С 14-00 до 15-00 – праздник пройдет в виде театрализованного представления «Волшебный сундучок», а с 15-00 до 17-00 – развлекательной шоу-программы «Лесные забавы».
В творческой мастерской  «Рождественские забавы» будут представлены игровые фольклорные программы. Это - хороводные и подвижные коллективные игры-забавы — простые в исполнении и приносящие положительные эмоции и командный дух всем участникам.
Еще одна творческая лаборатория «Новогодняя игрушка» будет расположена в теплом, празднично украшенном павильоне. Здесь каждый желающий сможет изготовить новогоднюю игрушку, которую при желании можно будет забрать с собой или повесить на макет Новогодней ёлки, которая будет установлена в соседней творческой мастерской. Она так и называется – творческая мастерская «Новогодняя елка». Макет Новогодней ели, высотой 2,5 м, с помощью люверсов будет украшен новогодними игрушками. Таким образом, каждый желающий сможет внести свою лепту в нарядное убранство Новогодней елки. Все творческие мастерские будут работать бесплатно. Время работы - с 14-00 до 17-00.
Кроме того, 3 января в Комсомольском саду всем желающим будет предоставлена возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и ростовыми куклами, а также принять участие в новогоднем сказочном представлении. Отведать праздничного угощения можно будет в «Лавке вкусных чудес» - специально для этого в парковой зоне будут установлены нарядные домики для торговли и «русская печь».


Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Новогодний стол по-волгоградски: вкусные сюрпризы от больших профессионаловВ истории отношений детсадов Кировского района Волгограда и компании "РИКВЭСТ-сервис" не осталось пятенПод Волгоградом сотрудники ДПС уличили старшего помощника районного прокурора в "пьяной" ездеУ депутата Госдумы от Волгоградской области Анны Кувычко - новая партийная должностьЩвейцарской компании пришлось отложить планы по банкротству волгоградского комбината «Красный Октябрь»
 
Актуальные интервью и комментарии

Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год

Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру

«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья

Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником  съемочная группа  ИА «Высота 102»  побывала в гостях у питомцев...

Добрыми переменами обернулся  канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии...

Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким  едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...

Общество 02.01.2018 19:42

«Прошлогодний салат»: с приветом из 2017 года! С точки зрения журналистов ИА «Высота 102»  прошедший год был урожайным на феерические появления перед телекамерами медийных персон Волгоградской области. Архив информагентства пополнился занятными кадрами. В результате в праздничный «видеосалат»  попали: бодрый глава региона Андрей Бочаров на каланче, бывший директор областного краеведческого музея Ирина Карева и ее муки, вызванные мыслями  о судьбе той самой каланчи, признания в любви сами знаете кому от спортсменки Елены Исинбаевой и депутата Госдумы Анны Кувычко, шипы электората в душе энергичного депутата городской думы Волгограда Андрея Гимбатова, пассаж худрука НЭТа про золотые яйца, фрагмент празднования юбилея волгоградского СИЗО № 1, символ 2018...
Прочитана: 16 раз
Расследования 02.01.2018 15:48

В первые рабочие дни наступившего  года станут известны результаты проб и отходов, взятых на территории Городишенского района Волгоградской области, на участках,  используемых для размещения нелегальных полигонов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Волгоградской области, поводом для рейда, в котором также приняли участие сотрудники центрального аппарата Росприроднадзора, облкомприроды, прокуратуры Городищенского района и  эксперты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, стал фильм известного российского журналиста Аркадия Мамонтова «Генеральная уборка». Напомним, журналисты съемочной группы федерального канала показали на примере Городишенского района, как в Волгоградской области процветает незаконный мусорный бизнес. Также федералы побывали в Астраханской...
Прочитана: 3359 раз
Происшествия 02.01.2018 12:34

Один человек получил ожоги и четверых пришлось эвакуировать во время пожара в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сегодня утром в 6 часов 35 минут поступил сигнал о пожаре в  девятиэтажке на улице Николая Отрады. Там в одной из комнат двухкомнатной квартиры горела домашняя утварь. Расчёты  пожарно-спасательной части №1 прибыли на место и потушили пламя менее чем за двадцать минут. От огня пострадал 45-летний мужчина.
Прочитана: 2083 раз
Общество 02.01.2018 11:36

Жители Волжского и Волгограда, которые пользуются маршрутами №123 и 146, соединяющими эти два города Волгоградской области, после смены перевозчика не могут узнать расписание этих автобусов. Как напоминает ИА «Высота 102», в конце прошлого года по результатам аукциона, проведенного комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, право на обслуживание данных маршрутов получило ООО «Волгоградский автобусный парк», тогда как традиционно по данным маршрутам курсировал транспорт Волжской автоколонны 1732. Новый перевозчик за 33 миллиона рублей должен будет обслуживать эти направления до осени этого года. В волжской автоколонне в конце прошлого года попрощались с пассажирами, которые пользуются автобусами №123 и 146, и предложили уточнить...
Прочитана: 1501 раз
Происшествия 02.01.2018 10:04

Несколько похожих ДТП зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, в Николаевском районе в кювете оказалась отечественная «Лада» - водитель не справился с управлением, вылетел на встречку, после чего машина опрокинулась. Водитель доставлен в больницу. Таким же печальным финалом закончилась поездка для 21-летней девушки в Ленинском районе. Она также получила травмы, когда ее десятка вылетела  в кювет. 32-летняя женщина-водитель также травмировалась, когда ее иномарка перевернулась в кювет в Михайловском районе. Предварительная причина ДТП – превышение скорости водителем. В Руднянском районе в такую же ситуацию попал 67-летний водитель  Шевроле...
Прочитана: 1885 раз
Общество 02.01.2018 05:38

С пожеланиями добра, долгих лет жизни и здоровья в адрес президента России и руководителей администрации Волгоградской области  обратились в редакцию ИА «Высота 102» жители хутора Закутский Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102»  З. Гаврикова, Т. Юдина, Т.Мещерская, М.Юшина, В. Борн, особые слова благодарности – губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову и первому заместителю губернатора Волгоградской области – председателю комитета финансов администрации региона Александру Дорждееву. «В условиях кризиса власть проявляет заботу о сельских жителях. Теперь мы можем наслаждаться благами цивилизации, тепло и горячая вода пришли в наши дома», - поделились своей радостью жители хутора.  Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно...
Прочитана: 3107 раз
Общество 02.01.2018 05:18

Люди Волгограда и области, которые нас вдохновляли в 2017 годуРедакция ИА «Высота 102», прощаясь с 2017 годом, вспомнила героев репортажей, которые  в наше непростое время находят в себе силы идти против ветра, исполнять свои мечты, оставаться верными профессии, помогать беззащитным и просто жить по совести.   Девятого ребенка в 2017 году родила жительница Нехаевского района Елена Мещерякова. Новорожденную девочку назвали Викторией. После торжественной церемонии выписки из волгоградского областного клинического перинатального центра №2 немногословные супруги Мещеряковы выразили уверенность, что достойно справятся с воспитанием всех своих детей - теперь это 7 сыновей и 2 дочки. В большой семье из глубинки Волгоградской области привыкли много работать, не жаловаться...
Прочитана: 7552 раз
Здравоохранение 01.01.2018 16:21

Губернатор Волгоградской области начал год с посещения 100-летней больницы По сложившейся традиции в первый день нового года губернатор Андрей Бочаров с инспекцией посетил медучреждение. Об этом сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Целью визита в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи №7» стала проверка качества ремонта стационара. В минувшем году было завершено обновление детского корпуса, в котором отремонтированы нейрохирургическое, пульмонологическое и  ЛОР-отделения, обустроена соляная шахта. Близятся к финалу работы в  роддоме, уже готова женская консультация....
Прочитана: 10911 раз
Общество 01.01.2018 13:15

Житель Волгоградской области выиграл в новогоднюю лотерею почти 13 млн рублей Билет из Волгоградской области новогоднего тиража лотереи «6 из 36» стал единственным, где были угаданы все комбинации чисел. Как сообщает ИА «Высота 102», победитель был объявлен сегодня, в первый день нового 2018 года, на одном из федеральных каналов. Номера шаров, которые составили выигрышную комбинацию, были определены при помощи лототрона. В итоге выигрыш победителя из Волгоградской области составил 12 миллионов 983 тысячи 300 рублей.  Отметим, что в ходе опроса, которые проводили журналисты информагентства в преддверии Нового года, жители Волгограда рассказали, что ожидают от 2018 года. Так, волгоградцы надеются на мир во всем мире,...
Прочитана: 6941 раз
Происшествия 01.01.2018 10:03

Маленький мальчик погиб в первые часы нового года в Михайловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, трагедия произошла в станице Арчединской около половины шестого утра. К моменту прибытия медиков 10-летний ребенок был уже мертв. По словам родителей, малыш умер от приступа бронхиальной астмы.
Прочитана: 6401 раз
Общество 01.01.2018 09:46

Четвероногие напарники стали главными героями новогоднего видеопоздравления сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщает ИА “Высота 102”. Оказалось, служебные собаки не только помогают ловить преступников, но и не прочь повеселить окружающих своими выходками. 
Прочитана: 6378 раз
Общество 01.01.2018 09:36

Собачий рай: Волгоградские политики - о своих лохматых и хвостатых питомцах Ушастые и глазастые, милые и грозные, вальяжные и резвые – они такие разные, но все невероятно обаятельные! ИА «Высота 102» представляет вниманию читателей «собачий рай» волгоградских политиков, в семьях которых живет главный символ 2018 года – у кого-то один, а у кого-то сразу несколько.  Представленные снимки – работа фотографа Романа Юкляевского. В начале нового года в Волгограде будет организована фотовыставка, главными героями которой станут любимые питомцы известных волгоградских политиков.  С собаками все ясно, но... Нам показалось, или здесь пробежала кошка?... Смотрите скорее фоторепортаж! Виталий Лихачев, глава администрации...
Прочитана: 6601 раз
Здравоохранение 01.01.2018 09:34

В новый год в перинатальных центрах Волгограда и Волжского на свет появилось 13 малышей В  перинатальном центре Волгограда за минувшие сутки появилось на свет  7 новых граждан: 4 мальчика и 3 девочки.  Об этом ИА «Высота 102» сообщил сегодня заместитель главного врача центра Андрей Середин. Все дети и их мамы  чувствуют себя хорошо. По словам Середина, первая девочка родилась в 23.05, почти за час до боя курантов.      С  начала года в  Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2 родилось 4 тыс. 667 детей, а всего  с момента открытия перинатального центра в 2010-2016 г.г.  медицинский персонал принял 21 тыс.  958 родов....
Прочитана: 2385 раз
Общество 31.12.2017 19:06

Силуэт «Родины–Матери» на фоне праздничного Кремля впечатлил жителей Волгограда Особым поводом для гордости волгоградцев, отправившихся встречать новый год в Москву, стала возможность увидеть на Манежной площади силуэт знаменитой статуи «Родина-Мать зовет!». Главная достопримечательность Волгограда стала частью инсталляции, посвященной городам – организаторам ЧМ-2018. Фотографию в редакцию ИА «Высота 102» прислали читатели, которые в преддверии новогодней ночи решили поделиться с земляками положительными эмоциями. Величественный символ города-героя Волгограда действительно впечатляюще смотрится на фоне московского Кремля.
Прочитана: 9600 раз
Общество 31.12.2017 18:03

Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»!  Уходящий 2017 год  внес много нового в нашу жизнь, отдельные события были приятны и радовали нас, другие - разочаровывали и огорчали. В любом случае, год Петуха подходит к концу. Впереди — новый 2018 год, год Собаки.  ...
Прочитана: 12875 раз


2 января 19:42
«Прошлогодний салат»: с приветом из 2017 года!Смотреть фотографииCмотреть видео
2 января 15:48
В Волгоградской области провели рейд по нелегальным свалкам после фильма Аркадия Мамонтова «Генеральная уборка»
2 января 13:57
Волгоградцам предлагают сделать новогодние игрушки своими рукамиСмотреть фотографии
2 января 12:34
Один человек пострадал и четверо эвакуированы при пожаре на севере Волгограда
2 января 11:36
Жители Волжского и Волгограда получили нового перевозчика-«невидимку
2 января 10:04
В Волгоградской области несколько автомобилей оказались в кювете в результате ДТП
2 января 05:38
Жители Волгоградской области поблагодарили власти региона за газификацию хутора
2 января 05:18
Люди Волгограда и области, которые нас вдохновляли в 2017 годуСмотреть фотографии
1 января 16:21
Губернатор Волгоградской области начал год с посещения 100-летней больницыСмотреть фотографии
1 января 13:15
Житель Волгоградской области выиграл в новогоднюю лотерею почти 13 млн рублейСмотреть фотографии
1 января 10:03
В Волгоградской области ребенок погиб от приступа астмы
1 января 09:46
Полицейские и их четвероногие напарники поздравляют волгоградцев с Новым ГодомCмотреть видео
1 января 09:36
Собачий рай: Волгоградские политики - о своих лохматых и хвостатых питомцахСмотреть фотографииCмотреть видео
1 января 09:34
В новый год в перинатальных центрах Волгограда и Волжского на свет появилось 13 малышейСмотреть фотографии
31 декабря 19:06
Силуэт «Родины–Матери» на фоне праздничного Кремля впечатлил жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
31 декабря 18:03
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам Комментарии54Смотреть фотографии
31 декабря 17:50
Депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов: «Всем счастья, здоровья и доброго нового года!»Cмотреть видео
31 декабря 17:05
«Взгляд с Высоты»: Итоги 2017 года в обзоре главных новостей Волгоградской областиCмотреть видео
31 декабря 14:27
«Снесите это немедленно!»: куда и зачем в Волгограде бесследно исчезают киоски, рынки и жилые домаСмотреть фотографииCмотреть видео
31 декабря 11:58
Волгоград и Волжский в преддверии Нового года «утонули» в светодиодахCмотреть видео
Общество
2 января 19:42
«Прошлогодний салат»: с приветом из 2017 года!Смотреть фотографииCмотреть видео
2 января 13:57
Волгоградцам предлагают сделать новогодние игрушки своими рукамиСмотреть фотографии
2 января 11:36
Жители Волжского и Волгограда получили нового перевозчика-«невидимку
2 января 05:38
Жители Волгоградской области поблагодарили власти региона за газификацию хутора
2 января 05:18
Люди Волгограда и области, которые нас вдохновляли в 2017 годуСмотреть фотографии
1 января 13:15
Житель Волгоградской области выиграл в новогоднюю лотерею почти 13 млн рублейСмотреть фотографии
1 января 12:25
В Волгограде новогодней ночью трамваи и троллейбусы перевезли 100 тысяч пассажировСмотреть фотографии
1 января 09:46
Полицейские и их четвероногие напарники поздравляют волгоградцев с Новым ГодомCмотреть видео
1 января 09:37
Ультра-фиолет стал цветом 2018 годаСмотреть фотографии
1 января 09:36
Собачий рай: Волгоградские политики - о своих лохматых и хвостатых питомцахСмотреть фотографииCмотреть видео
31 декабря 19:06
Силуэт «Родины–Матери» на фоне праздничного Кремля впечатлил жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
31 декабря 18:03
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам Комментарии54Смотреть фотографии
31 декабря 17:50
Депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов: «Всем счастья, здоровья и доброго нового года!»Cмотреть видео
31 декабря 14:27
«Снесите это немедленно!»: куда и зачем в Волгограде бесследно исчезают киоски, рынки и жилые домаСмотреть фотографииCмотреть видео
31 декабря 11:58
Волгоград и Волжский в преддверии Нового года «утонули» в светодиодахCмотреть видео
31 декабря 11:35
ОПРОС: Волгоградцы ждут в новом году крупных выигрышей, улучшения жизни и мира во всем мире Комментарии6Cмотреть видео
31 декабря 08:08
В Волгограде четвероногий «политактивист» не пропускает ни одной уличной акции Комментарии4Cмотреть видео
30 декабря 18:06
Под Волгоградом год спустя после пожара в монастыре восстановили паломнический корпусСмотреть фотографииCмотреть видео
30 декабря 17:24
Директор волгоградской ж/д больницы Евгений Крайнов: В новом году искренне желаю всем волгоградцам и коллегам здоровьяСмотреть фотографии
30 декабря 16:11
ОПРОС: Волгоградцы не собираются экономить на праздновании Нового года Комментарии25Cмотреть видео
30 декабря 06:41
В Волгограде с бывшего владельца недостроя в пойме реки Царица хотели взыскать около 30 млн рублейСмотреть фотографии
30 декабря 06:24
Цена новогодних фейерверков в Волгограде «зашкаливает»Смотреть фотографии
29 декабря 20:24
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год Комментарии4Cмотреть видео
29 декабря 16:45
Волгоград встретит Новый год в тумане и под ледяным дождем Комментарии8
29 декабря 16:35
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру Комментарии10Смотреть фотографииCмотреть видео
29 декабря 14:42
В Волгограде коммунисты вспомнили своего лидера и удивительного человека Комментарии21Смотреть фотографии
29 декабря 14:41
В Волгограде городские службы в новогодние праздники будут работать в особом режиме Комментарии3
29 декабря 12:31
В разные уголки Волгоградской области поехали новые скорые и школьные автобусы Комментарии40Смотреть фотографии
29 декабря 12:30
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья Комментарии12Смотреть фотографииCмотреть видео
29 декабря 11:17
В Волгограде вспоминают жертв теракта на железнодорожном вокзале Комментарии10Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

      Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

Товары для вашего здоровья и безопасности (8442) 27-06-74

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
   
День 2 Января, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура 0..-2 С, давление 753..755 мм рт.ст., ветер Восточный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
2 Января, Вт
1 $ 57.6002 руб.
1 € 68.8668 руб.
1 GBP 77.6739 руб.
1 CHF 58.9743 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

Потерявший квартиру волгоградец поселился в палатке около офиса застройщикаКомментарии81
Собственник «Красного Октября» требует принять заявление о банкротстве волгоградского заводаКомментарии69
Первый замгубернатора Волгоградской области Александр Беляев ушел в отставкуКомментарии64
Власти Волгоградской области наметили кредитную перспективуКомментарии60
В Волгоградской области тарифы на ЖКХ во второй половине 2018 года повысятся на 4%Комментарии59
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанамКомментарии54
В инициативную группу по выдвижению Путина в президенты вошли пятеро волгоградцевКомментарии54
Суд в Казани признал законными претензии налоговиков к волгоградской фирме на 400 млн рублейКомментарии41
“Небесную иллюминацию” наблюдали жители Волгограда и областиКомментарии41
В разные уголки Волгоградской области поехали новые скорые и школьные автобусыКомментарии40
В администрации Волгоградской области нашли замену уволившемуся замгубернатораКомментарии40
Астраханская область – мощный экономический центр на юге РоссииКомментарии38
Российский актер заработает на услугах ведущего на концерте в ВолгоградеКомментарии35
В Волгограде суд взыскал более полумиллиона рублей в пользу обманутой дольщицыКомментарии32
В Волгоградской области трио депутатов возглавляло "топливную банду"Комментарии32

Самые читаемые новости

«Взгляд с Высоты»: Итоги 2017 года в обзоре главных новостей Волгоградской области
Просмотров: 28330
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанамКомментарии54
Просмотров: 12529
В Волгограде эвакуировали персонал и посетителей двух крупных торговых центров
Просмотров: 7289
ОПРОС: Волгоградцы не собираются экономить на праздновании Нового годаКомментарии25
Просмотров: 6281
Полицейские и их четвероногие напарники поздравляют волгоградцев с Новым Годом
Просмотров: 5670
Люди Волгограда и области, которые нас вдохновляли в 2017 году
Просмотров: 5312
Собачий рай: Волгоградские политики - о своих лохматых и хвостатых питомцах
Просмотров: 5258
В Волгограде с бывшего владельца недостроя в пойме реки Царица хотели взыскать около 30 млн рублей
Просмотров: 4252
В Волгоградской области пьяный водитель въехал в группу людей, есть погибший
Просмотров: 3332
Ради спасения пассажира в Волгограде экстренно сел самолет “Москва -Баку”
Просмотров: 3209

Рекомендуемые к прочтению новости

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве объездной дороги города Волгоград
Рекомендации: +75 / 4-
Собачий рай: Волгоградские политики - о своих лохматых и хвостатых питомцах
Рекомендации: +73 / 9-
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанамКомментарии54
Рекомендации: +73 / 13-
Житель Волгоградской области выиграл в новогоднюю лотерею почти 13 млн рублей
Рекомендации: +65 / 1-
«Взгляд с Высоты»: Итоги 2017 года в обзоре главных новостей Волгоградской области
Рекомендации: +64 / 17-
ОПРОС: Волгоградцы ждут в новом году крупных выигрышей, улучшения жизни и мира во всем миреКомментарии6
Рекомендации: +64 / 6-
Люди Волгограда и области, которые нас вдохновляли в 2017 году
Рекомендации: +63 / 7-
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой годКомментарии4
Рекомендации: +61 / 6-
Волгоград и Волжский в преддверии Нового года «утонули» в светодиодах
Рекомендации: +60 / 2-
Волгоградские медики поделились с жителями секретами здоровья
Рекомендации: +55 / 10-