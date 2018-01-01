Жители Волжского и Волгограда получили нового перевозчика-«невидимку

Жители Волжского и Волгограда, которые пользуются маршрутами №123 и 146, соединяющими эти два города Волгоградской области, после смены перевозчика не могут узнать расписание этих автобусов. Как напоминает ИА «Высота 102», в конце прошлого года по результатам аукциона, проведенного комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, право на обслуживание данных маршрутов получило ООО «Волгоградский автобусный парк», тогда как традиционно по данным маршрутам курсировал транспорт Волжской автоколонны 1732. Новый перевозчик за 33 миллиона рублей должен будет обслуживать эти направления до осени этого года. В волжской автоколонне в конце прошлого года попрощались с пассажирами, которые пользуются автобусами №123 и 146, и предложили уточнить расписание или в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, который проводил аукцион, или на официальном сайте ООО «Волгоградский автобусный парк». Однако на сайте комитета никакой информации ни о результатах аукциона, ни о расписании движения автобусов не опубликовано. Мало того, как оказалось, у ООО «Волгоградский автобусный парк» нет своего официального сайта. Поисковик выдает лишь сайт транспортной компании «Питеравто» с расписанием автобусов, курсирующих в Питере и Ленинградской области. Причем, если в Волгограде информирование об изменениях схем движения автобусов взяла на себя пресс-служба администрации города-героя, то в структурном подразделении администрации Волгоградской области об этом явно не подумали. И это уже не говоря о том, что крупному перевозчику, который получил львиную долю маршрутов в обслуживание, как городских, так и пригородных, пора бы подумать о необходимости создания интернет=страницы для связи с пассажирами.

Поэтому пока пассажиры автобусов №123 и 146 пребывают в неведении, как будут курсировать автобусы нового перевозчика. Впрочем, свое мнение о «комфорте» поездок в автобусах средней вместимости некоторые из них уже составили. С учетом того, что раньше, например, между Волжским и Волгоградом «бегали» большие автобусы с мягкими креслами.







