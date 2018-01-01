В Волгоградской области несколько автомобилей оказались в кювете в результате ДТП

Несколько похожих ДТП зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, в Николаевском районе в кювете оказалась отечественная «Лада» - водитель не справился с управлением, вылетел на встречку, после чего машина опрокинулась. Водитель доставлен в больницу. Таким же печальным финалом закончилась поездка для 21-летней девушки в Ленинском районе. Она также получила травмы, когда ее десятка вылетела в кювет. 32-летняя женщина-водитель также травмировалась, когда ее иномарка перевернулась в кювет в Михайловском районе. Предварительная причина ДТП – превышение скорости водителем. В Руднянском районе в такую же ситуацию попал 67-летний водитель Шевроле Лачетти. Помощь ему также оказали врачи.

