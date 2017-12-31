|Общество
|01.01.2018 13:15
Житель Волгоградской области выиграл в новогоднюю лотерею почти 13 млн рублей
Билет из Волгоградской области новогоднего тиража лотереи «6 из 36» стал единственным, где были угаданы все комбинации чисел. Как сообщает ИА «Высота 102», победитель был объявлен сегодня, в первый день нового 2018 года, на одном из федеральных каналов. Номера шаров, которые составили выигрышную комбинацию, были определены при помощи лототрона. В итоге выигрыш победителя из Волгоградской области составил 12 миллионов 983 тысячи 300 рублей.
Отметим, что в ходе опроса, которые проводили журналисты информагентства в преддверии Нового года, жители Волгограда рассказали, что ожидают от 2018 года. Так, волгоградцы надеются на мир во всем мире, хотят стабильности, желают здоровья и благополучия своим семьям, а некоторые надеются выиграть крупную сумму денег в лотерею. Возможно, что чьи-то мечты в первый день нового года уже начали сбываться.
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Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
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Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
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|01.01.2018 16:21
По сложившейся традиции в первый день нового года губернатор Андрей Бочаров с инспекцией посетил медучреждение. Об этом сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Целью визита в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи №7» стала проверка качества ремонта стационара. В минувшем году было завершено обновление детского корпуса, в котором отремонтированы нейрохирургическое, пульмонологическое и ЛОР-отделения, обустроена соляная шахта. Близятся к финалу работы в роддоме, уже готова женская консультация. Взрослых пациентов встречают и обновленное отделение переливания крови, а также хирургический и анестезиологический блоки. В поликлинике приведены в порядок дневной стационар...
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|Происшествия
|01.01.2018 10:03
Маленький мальчик погиб в первые часы нового года в Михайловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, трагедия произошла в станице Арчединской около половины шестого утра. К моменту прибытия медиков 10-летний ребенок был уже мертв. По словам родителей, малыш умер от приступа бронхиальной астмы.
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|Общество
|01.01.2018 09:46 (Обновлено: 01.01.2018 12:28)
Четвероногие напарники стали главными героями новогоднего видеопоздравления сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщает ИА “Высота 102”. Оказалось, служебные собаки не только помогают ловить преступников, но и не прочь повеселить окружающих своими выходками.
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|Общество
|01.01.2018 09:37
Институт цвета Pantone представил цвет 2018 года в рамках первой официальной презентации в России. Оттенок Ultra Violet (Ультра-фиолет) царил на подиумах во время модных показов коллекций «осень-зима» и «весна-лето» 2017/2018, а также на шоу, демонстрирующих домашние интерьеры, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт sostav.ru. Эксперты трактуют фиолетовый цвет как максимально провокационный, но в то же время – продуманный цвет. Этот оттенок, по их мнению, исторически связан с оригинальностью, изобретательностью и дальновидным мышлением. Это те элементы, которые нужны миру для создания значимого будущего. Изобретательность и креативность мышления – то, что мы ищем и в быту,...
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|Общество
|01.01.2018 09:36
Ушастые и глазастые, милые и грозные, вальяжные и резвые – они такие разные, но все невероятно обаятельные! ИА «Высота 102» представляет вниманию читателей «собачий рай» волгоградских политиков, в семьях которых живет главный символ 2018 года – у кого-то один, а у кого-то сразу несколько. Представленные снимки – работа фотографа Романа Юкляевского. В начале нового года в Волгограде будет организована фотовыставка, главными героями которой станут любимые питомцы известных волгоградских политиков. С собаками все ясно, но... Нам показалось, или здесь пробежала кошка?... Смотрите скорее фоторепортаж! Виталий Лихачев, глава администрации...
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|Здравоохранение
|01.01.2018 09:34 (Обновлено: 01.01.2018 11:26)
В перинатальном центре Волгограда за минувшие сутки появилось на свет 7 новых граждан: 4 мальчика и 3 девочки. Об этом ИА «Высота 102» сообщил сегодня заместитель главного врача центра Андрей Середин. Все дети и их мамы чувствуют себя хорошо. По словам Середина, первая девочка родилась в 23.05, почти за час до боя курантов. С начала года в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2 родилось 4 тыс. 667 детей, а всего с момента открытия перинатального центра в 2010-2016 г.г. медицинский персонал принял 21 тыс. 958 родов. За этот же...
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|Общество
|31.12.2017 19:06
Особым поводом для гордости волгоградцев, отправившихся встречать новый год в Москву, стала возможность увидеть на Манежной площади силуэт знаменитой статуи «Родина-Мать зовет!». Главная достопримечательность Волгограда стала частью инсталляции, посвященной городам – организаторам ЧМ-2018. Фотографию в редакцию ИА «Высота 102» прислали читатели, которые в преддверии новогодней ночи решили поделиться с земляками положительными эмоциями. Величественный символ города-героя Волгограда действительно впечатляюще смотрится на фоне московского Кремля.
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|Общество
|31.12.2017 17:50
Депутат Волгоградской городской думы АндреЙ Гимбатов поздравляет всех волгоградцев, гостей города-героя и жителей региона с наступающим новым годом: «Пусть в новом году ваши близкие будут рядом, ваши дети радуют вас своими успехами, ваши родители будут здоровы. В 2018 году россиянам предстоит выбрать президента страны, жителям Волгоградской области – решить на референдуме, по какому времени жить нашему региону. Давайте не останемся в стороне от этих важных для нашей области, нашей страны событий. Уверен, вместе мы можем добиться многого, сделать наш город лучше, красивее, комфортнее для жизни. Главное – не оставаться равнодушными! Счастья, здоровья и доброго нового года!».
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|Аналитика
|31.12.2017 17:05
Прощаясь с 2017 годом, журналисты информационного агентства «Высота 102» вспомнили самые резонансные события и темы, которые в разные месяцы были в «топе» новостей Волгоградской области.
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|Общество
|31.12.2017 14:27
Они крушили все, что оказывалось на их пути – киоски, павильоны, кафе и даже рынки. В Волгограде была не ночь, а целый год «длинных ковшей» – так город-герой весь 2017-ый готовился к чемпионату мира по футболу. Прежде чем благоустроить центральные улицы и проспекты, которые, на минуточку, увидят гости мундиаля, их зачищали от дряхлых и, как правило, не совсем законных строений. Вступившая в силу в марте 2017 года новая схема размещения нестационарных торговых объектов развязала руки властям для демонтажа стильных (по меркам 90-х годов) ларьков и павильонов. Ушла целая эпоха. Нет, их еще много в Волгограде, но теперь они...
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|Общество
|31.12.2017 12:03 (Обновлено: 01.01.2018 14:33)
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! Уходящий 2017 год внес много нового в нашу жизнь, отдельные события были приятны и радовали нас, другие - разочаровывали и огорчали. В любом случае, год Петуха подходит к концу. Впереди — новый 2018 год, год Собаки. ...
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|Общество
|31.12.2017 11:58
Праздничная иллюминация стала одним из символов приближающегося Нового года. Корреспонденты ИА «Высота 102» выяснили, что изменилось в светодиодном оформлении Волгограда и Волжского, где появилась новая подсветка, и какую фантазию проявили власти городов при выборе арт-композиций.
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|Общество
|31.12.2017 11:35
Что ждут волгоградцы в новом году, об исполнении каких желаний мечтают, какой хотят видеть страну, чего хотят для близких? Журналисты ИА "Высота 102" в преддверии одного из самых любимых праздников россиян вышли на улицы города и услышали порой неожиданные ответы.
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|Газетный киоск
|31.12.2017 10:45
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта по строительству автодорожного обхода Волгограда в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина. "Реализация этого проекта позволит полностью вывести из Волгограда транзитный автотранспортный поток, следующий из Москвы в направлении Астраханской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Республики Дагестан, морских портов Каспийского бассейна", - говорится в сопроводительной записке к документу. Как отмечается, строительство объездного пути планируется в рамках работ по реконструкции трассы М-6 "Каспий".
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|Общество
|31.12.2017 08:08 (Обновлено: 31.12.2017 11:35)
Активного четвероногого участника уличных акций ушедшего года отметили журналисты и волгоградцы, которые освещали события, происходящие в городе, а также принимали в них участие. Бесспорным лидером «политической», «гражданской» и «спортивной» активности стал черный бездомный пес, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на свидетельства и мнения очевидцев. Так, четвероногий друг человека стал самым "громким" участником прошедшего накануне нового года в Волгограде сбора подписей сторонниками Алексея Навального. Живой символ наступающего года беззлобно облаял нескольких человек, собравшихся у Вечного огня. А затем начал выпрашивать еду. Нашлись поблизости и любители животных, которые предложили собаке немного сухого...
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