



За первую ночь нового 2018 года в Волгограде трамваи и троллейбусы перевезли 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой администрацию города. Для удобной доставки горожан и гостей города в места празднования и обратно домой этой ночью городской электротранспорт осуществлял спецрейсы. Автобусы в последний день 2017 года продолжали следовать по маршрутам почти до полуночи.

Расписание движения общественного транспорта составлялось таким образом, чтобы все желающие могли принять участие в праздничных гуляниях в центре города. Скоростной и обычные трамваи, а также автобусы, до полуночи ездили с интервалом 15-20 минут. Праздничная интерактивная программа «Новый год_собака_шоу 2018» стартовала в 23.00 и завершилась в 4 утра.