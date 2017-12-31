|Здравоохранение
|01.01.2018 16:21
Губернатор Волгоградской области начал год с посещения 100-летней больницы
По сложившейся традиции в первый день нового года губернатор Андрей Бочаров с инспекцией посетил медучреждение. Об этом сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Целью визита в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи №7» стала проверка качества ремонта стационара. В минувшем году было завершено обновление детского корпуса, в котором отремонтированы нейрохирургическое, пульмонологическое и ЛОР-отделения, обустроена соляная шахта. Близятся к финалу работы в роддоме, уже готова женская консультация. Взрослых пациентов встречают и обновленное отделение переливания крови, а также хирургический и анестезиологический блоки. В поликлинике приведены в порядок дневной стационар и физиотерапия. Предпринят комплекс мер в целях адаптации больницы для маломобильных групп населения. По итогам обхода губернатор отметил, сколь сильно изменилось лечебное учреждение за три года и сообщил, что за проделанную работу главный врач больницы Наталия Панина достойна представления к госнаграде. Отметим, что БСМП №7 поэтапно ремонтируется и переоснащается с 2014 года. Всего за три года на территории региона в программе обновления приняли участие порядка 40 больниц. В конце обхода губернатор отметил, сколь сильно изменилось лечебное учреждение за три года и сообщил, что за проделанную работу главный врач больницы Наталия Панина будет представлена к госнаграде.
Напомним, 1 января прошлого года глава региона тоже инспектировал детский корпус этой же больницы. Тогда были отремонтированы приемное отделение, цокольный этаж, урологическое и травматологическое отделения. Посетил губернатор и обновленный операционный блок, реанимацию, палаты.
Примечательно, что в этом году седьмая больница отмечает столетний юбилей. Свою историю она начала с 10-коечного лазарета Первого Ново-Николаевского Советского полка, который был открыт в ноябре 1918 года.
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|Общество
|01.01.2018 13:15
Билет из Волгоградской области новогоднего тиража лотереи «6 из 36» стал единственным, где были угаданы все комбинации чисел. Как сообщает ИА «Высота 102», победитель был объявлен сегодня, в первый день нового 2018 года, на одном из федеральных каналов. Номера шаров, которые составили выигрышную комбинацию, были определены при помощи лототрона. В итоге выигрыш победителя из Волгоградской области составил 12 миллионов 983 тысячи 300 рублей. Отметим, что в ходе опроса, которые проводили журналисты информагентства в преддверии Нового года, жители Волгограда рассказали, что ожидают от 2018 года. Так, волгоградцы надеются на мир во всем мире,...
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|Происшествия
|01.01.2018 10:03
Маленький мальчик погиб в первые часы нового года в Михайловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, трагедия произошла в станице Арчединской около половины шестого утра. К моменту прибытия медиков 10-летний ребенок был уже мертв. По словам родителей, малыш умер от приступа бронхиальной астмы.
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|Общество
|01.01.2018 09:46 (Обновлено: 01.01.2018 12:28)
Четвероногие напарники стали главными героями новогоднего видеопоздравления сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщает ИА “Высота 102”. Оказалось, служебные собаки не только помогают ловить преступников, но и не прочь повеселить окружающих своими выходками.
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|Общество
|01.01.2018 09:37
Институт цвета Pantone представил цвет 2018 года в рамках первой официальной презентации в России. Оттенок Ultra Violet (Ультра-фиолет) царил на подиумах во время модных показов коллекций «осень-зима» и «весна-лето» 2017/2018, а также на шоу, демонстрирующих домашние интерьеры, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт sostav.ru. Эксперты трактуют фиолетовый цвет как максимально провокационный, но в то же время – продуманный цвет. Этот оттенок, по их мнению, исторически связан с оригинальностью, изобретательностью и дальновидным мышлением. Это те элементы, которые нужны миру для создания значимого будущего. Изобретательность и креативность мышления – то, что мы ищем и в быту,...
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|Общество
|01.01.2018 09:36
Ушастые и глазастые, милые и грозные, вальяжные и резвые – они такие разные, но все невероятно обаятельные! ИА «Высота 102» представляет вниманию читателей «собачий рай» волгоградских политиков, в семьях которых живет главный символ 2018 года – у кого-то один, а у кого-то сразу несколько. Представленные снимки – работа фотографа Романа Юкляевского. В начале нового года в Волгограде будет организована фотовыставка, главными героями которой станут любимые питомцы известных волгоградских политиков. С собаками все ясно, но... Нам показалось, или здесь пробежала кошка?... Смотрите скорее фоторепортаж! Виталий Лихачев, глава администрации...
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|Здравоохранение
|01.01.2018 09:34 (Обновлено: 01.01.2018 11:26)
В перинатальном центре Волгограда за минувшие сутки появилось на свет 7 новых граждан: 4 мальчика и 3 девочки. Об этом ИА «Высота 102» сообщил сегодня заместитель главного врача центра Андрей Середин. Все дети и их мамы чувствуют себя хорошо. По словам Середина, первая девочка родилась в 23.05, почти за час до боя курантов. С начала года в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2 родилось 4 тыс. 667 детей, а всего с момента открытия перинатального центра в 2010-2016 г.г. медицинский персонал принял 21 тыс. 958 родов. За этот же...
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|Общество
|31.12.2017 19:06
Особым поводом для гордости волгоградцев, отправившихся встречать новый год в Москву, стала возможность увидеть на Манежной площади силуэт знаменитой статуи «Родина-Мать зовет!». Главная достопримечательность Волгограда стала частью инсталляции, посвященной городам – организаторам ЧМ-2018. Фотографию в редакцию ИА «Высота 102» прислали читатели, которые в преддверии новогодней ночи решили поделиться с земляками положительными эмоциями. Величественный символ города-героя Волгограда действительно впечатляюще смотрится на фоне московского Кремля.
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|Общество
|31.12.2017 17:50
Депутат Волгоградской городской думы АндреЙ Гимбатов поздравляет всех волгоградцев, гостей города-героя и жителей региона с наступающим новым годом: «Пусть в новом году ваши близкие будут рядом, ваши дети радуют вас своими успехами, ваши родители будут здоровы. В 2018 году россиянам предстоит выбрать президента страны, жителям Волгоградской области – решить на референдуме, по какому времени жить нашему региону. Давайте не останемся в стороне от этих важных для нашей области, нашей страны событий. Уверен, вместе мы можем добиться многого, сделать наш город лучше, красивее, комфортнее для жизни. Главное – не оставаться равнодушными! Счастья, здоровья и доброго нового года!».
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|Аналитика
|31.12.2017 17:05
Прощаясь с 2017 годом, журналисты информационного агентства «Высота 102» вспомнили самые резонансные события и темы, которые в разные месяцы были в «топе» новостей Волгоградской области.
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|Общество
|31.12.2017 14:27
Они крушили все, что оказывалось на их пути – киоски, павильоны, кафе и даже рынки. В Волгограде была не ночь, а целый год «длинных ковшей» – так город-герой весь 2017-ый готовился к чемпионату мира по футболу. Прежде чем благоустроить центральные улицы и проспекты, которые, на минуточку, увидят гости мундиаля, их зачищали от дряхлых и, как правило, не совсем законных строений. Вступившая в силу в марте 2017 года новая схема размещения нестационарных торговых объектов развязала руки властям для демонтажа стильных (по меркам 90-х годов) ларьков и павильонов. Ушла целая эпоха. Нет, их еще много в Волгограде, но теперь они...
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|Общество
|31.12.2017 12:03 (Обновлено: 01.01.2018 14:33)
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! Уходящий 2017 год внес много нового в нашу жизнь, отдельные события были приятны и радовали нас, другие - разочаровывали и огорчали. В любом случае, год Петуха подходит к концу. Впереди — новый 2018 год, год Собаки. ...
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|Общество
|31.12.2017 11:58
Праздничная иллюминация стала одним из символов приближающегося Нового года. Корреспонденты ИА «Высота 102» выяснили, что изменилось в светодиодном оформлении Волгограда и Волжского, где появилась новая подсветка, и какую фантазию проявили власти городов при выборе арт-композиций.
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|Общество
|31.12.2017 11:35
Что ждут волгоградцы в новом году, об исполнении каких желаний мечтают, какой хотят видеть страну, чего хотят для близких? Журналисты ИА "Высота 102" в преддверии одного из самых любимых праздников россиян вышли на улицы города и услышали порой неожиданные ответы.
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|Газетный киоск
|31.12.2017 10:45
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта по строительству автодорожного обхода Волгограда в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина. "Реализация этого проекта позволит полностью вывести из Волгограда транзитный автотранспортный поток, следующий из Москвы в направлении Астраханской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Республики Дагестан, морских портов Каспийского бассейна", - говорится в сопроводительной записке к документу. Как отмечается, строительство объездного пути планируется в рамках работ по реконструкции трассы М-6 "Каспий".
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|Общество
|31.12.2017 08:08 (Обновлено: 31.12.2017 11:35)
Активного четвероногого участника уличных акций ушедшего года отметили журналисты и волгоградцы, которые освещали события, происходящие в городе, а также принимали в них участие. Бесспорным лидером «политической», «гражданской» и «спортивной» активности стал черный бездомный пес, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на свидетельства и мнения очевидцев. Так, четвероногий друг человека стал самым "громким" участником прошедшего накануне нового года в Волгограде сбора подписей сторонниками Алексея Навального. Живой символ наступающего года беззлобно облаял нескольких человек, собравшихся у Вечного огня. А затем начал выпрашивать еду. Нашлись поблизости и любители животных, которые предложили собаке немного сухого...
Прочитана: 3043 раз
1 января 16:21
Губернатор Волгоградской области начал год с посещения 100-летней больницы
1 января 10:03
1 января 09:37
1 января 09:34
31 декабря 17:50
31 декабря 14:27
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31 декабря 11:35
31 декабря 10:45
30 декабря 18:47
30 декабря 17:24
Здравоохранение
1 января 16:21
Губернатор Волгоградской области начал год с посещения 100-летней больницы
1 января 09:34
30 декабря 18:47
14 декабря 16:23
8 декабря 18:55
8 декабря 15:20
5 декабря 10:42
29 ноября 09:14
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