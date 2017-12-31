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Здравоохранение
 01.01.2018 16:21

Губернатор Волгоградской области начал год с посещения 100-летней больницы

По сложившейся традиции в первый день нового года губернатор Андрей Бочаров с инспекцией посетил медучреждение. Об этом сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Целью визита в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи №7» стала проверка качества ремонта стационара. В минувшем году было завершено обновление детского корпуса, в котором отремонтированы нейрохирургическое, пульмонологическое и  ЛОР-отделения, обустроена соляная шахта. Близятся к финалу работы в  роддоме, уже готова женская консультация. Взрослых пациентов встречают и обновленное отделение переливания крови, а также хирургический и анестезиологический блоки. В поликлинике приведены в порядок дневной стационар и физиотерапия. Предпринят комплекс мер в целях адаптации больницы  для маломобильных групп населения. По итогам обхода губернатор отметил, сколь сильно изменилось лечебное учреждение за три года и сообщил, что за проделанную работу  главный врач больницы Наталия Панина достойна представления к госнаграде. Отметим, что БСМП №7 поэтапно ремонтируется и переоснащается с 2014 года. Всего за три года на территории региона в программе обновления приняли участие порядка 40 больниц. В конце обхода губернатор отметил, сколь сильно изменилось лечебное учреждение за три года и сообщил, что за проделанную работу  главный врач больницы Наталия Панина будет представлена к госнаграде.   
Напомним, 1 января прошлого года глава региона  тоже инспектировал  детский корпус этой же больницы. Тогда были отремонтированы приемное отделение, цокольный этаж, урологическое и травматологическое отделения. Посетил губернатор и обновленный  операционный блок, реанимацию, палаты.
Примечательно, что в этом году седьмая больница отмечает столетний юбилей. Свою историю она начала с 10-коечного лазарета Первого Ново-Николаевского Советского полка, который был открыт в ноябре 1918 года.

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