|Происшествия
|01.01.2018 01:21
В Волгограде под бой курантов горела плавучая баня
Плавучая баня, пришвартованная на набережной имени 62-ой Армии неподалеку от моста через Волгу, загорелась незадолго до наступления нового года. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 23:11. На место в кратчайшие сроки прибыли пожарные расчеты. Огнеборцы тушили строение с берега. Ликвидировать пожар удалось уже в в новом 2018 году - в 00 часов 20 минут. К счастью, от огня никто не пострадал.
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
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«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии...
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
|Общество
|31.12.2017 19:06
Особым поводом для гордости волгоградцев, отправившихся встречать новый год в Москву, стала возможность увидеть на Манежной площади силуэт знаменитой статуи «Родина-Мать зовет!». Главная достопримечательность Волгограда стала частью инсталляции, посвященной городам – организаторам ЧМ-2018. Фотографию в редакцию ИА «Высота 102» прислали читатели, которые в преддверии новогодней ночи решили поделиться с земляками положительными эмоциями. Величественный символ города-героя Волгограда действительно впечатляюще смотрится на фоне московского Кремля.
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|Общество
|31.12.2017 17:50
Депутат Волгоградской городской думы АндреЙ Гимбатов поздравляет всех волгоградцев, гостей города-героя и жителей региона с наступающим новым годом: «Пусть в новом году ваши близкие будут рядом, ваши дети радуют вас своими успехами, ваши родители будут здоровы. В 2018 году россиянам предстоит выбрать президента страны, жителям Волгоградской области – решить на референдуме, по какому времени жить нашему региону. Давайте не останемся в стороне от этих важных для нашей области, нашей страны событий. Уверен, вместе мы можем добиться многого, сделать наш город лучше, красивее, комфортнее для жизни. Главное – не оставаться равнодушными! Счастья, здоровья и доброго нового года!».
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|Аналитика
|31.12.2017 17:05
Прощаясь с 2017 годом, журналисты информационного агентства «Высота 102» вспомнили самые резонансные события и темы, которые в разные месяцы были в «топе» новостей Волгоградской области.
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|Общество
|31.12.2017 14:27
Они крушили все, что оказывалось на их пути – киоски, павильоны, кафе и даже рынки. В Волгограде была не ночь, а целый год «длинных ковшей» – так город-герой весь 2017-ый готовился к чемпионату мира по футболу. Прежде чем благоустроить центральные улицы и проспекты, которые, на минуточку, увидят гости мундиаля, их зачищали от дряхлых и, как правило, не совсем законных строений. Вступившая в силу в марте 2017 года новая схема размещения нестационарных торговых объектов развязала руки властям для демонтажа стильных (по меркам 90-х годов) ларьков и павильонов. Ушла целая эпоха. Нет, их еще много в Волгограде, но теперь они...
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|Общество
|31.12.2017 12:03 (Обновлено: 31.12.2017 16:54)
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! Уходящий 2017 год внес много нового в нашу жизнь, отдельные события были приятны и радовали нас, другие - разочаровывали и огорчали. В любом случае, год Петуха подходит к концу. Впереди — новый 2018 год, год Собаки. Новый...
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|Общество
|31.12.2017 11:58
Праздничная иллюминация стала одним из символов приближающегося Нового года. Корреспонденты ИА «Высота 102» выяснили, что изменилось в светодиодном оформлении Волгограда и Волжского, где появилась новая подсветка, и какую фантазию проявили власти городов при выборе арт-композиций.
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|Общество
|31.12.2017 11:35
Что ждут волгоградцы в новом году, об исполнении каких желаний мечтают, какой хотят видеть страну, чего хотят для близких? Журналисты ИА "Высота 102" в преддверии одного из самых любимых праздников россиян вышли на улицы города и услышали порой неожиданные ответы.
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|Газетный киоск
|31.12.2017 10:45
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта по строительству автодорожного обхода Волгограда в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина. "Реализация этого проекта позволит полностью вывести из Волгограда транзитный автотранспортный поток, следующий из Москвы в направлении Астраханской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Республики Дагестан, морских портов Каспийского бассейна", - говорится в сопроводительной записке к документу. Как отмечается, строительство объездного пути планируется в рамках работ по реконструкции трассы М-6 "Каспий".
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|Общество
|31.12.2017 08:08 (Обновлено: 31.12.2017 11:35)
Активного четвероногого участника уличных акций ушедшего года отметили журналисты и волгоградцы, которые освещали события, происходящие в городе, а также принимали в них участие. Бесспорным лидером «политической», «гражданской» и «спортивной» активности стал черный бездомный пес, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на свидетельства и мнения очевидцев. Так, четвероногий друг человека стал самым "громким" участником прошедшего накануне нового года в Волгограде сбора подписей сторонниками Алексея Навального. Живой символ наступающего года беззлобно облаял нескольких человек, собравшихся у Вечного огня. А затем начал выпрашивать еду. Нашлись поблизости и любители животных, которые предложили собаке немного сухого...
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|Здравоохранение
|30.12.2017 18:47
В конце каждого года принято подводить итоги. Каким он был, уходящий, и что несет будущий? На эти вопросы не всегда можно ответить однозначно. Но что касается работы медицинских учреждений, единственный факт неоспорим: медики всегда на передовой. В 2017 году волгоградская клиническая больница №12 стала лидером по результатам независимой оценки качества медицинских учреждений стационарного типа. Руководит коллективом главный врач, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, Заслуженный врач РФ, врач-травматолог-ортопед высшей категории Петр Иванов. По его словам, их учреждение работает приблизительно как атомные часы, четко и безотказно, и в этом заслуга всего коллектива. В клинике...
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|Общество
|30.12.2017 17:24
Директор волгоградской ж/д больницы Евгений Крайнов: В новом году искренне желаю всем волгоградцам и коллегам здоровья
Директор НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Волгоград - 1 ОАО «РЖД» Евгений Крайнов поздравляет волгоградцев и коллег с наступающим новым годом и Рождеством. «Эти праздники мы всегда ждем с особым, волнующим чувством, потому что это время всегда было и остается временем светлых надежд. Радостью, объединяющей друзей, родных и близких. Пусть 2018-й - год Собаки принесет перемены к лучшему в жизни каждого из вас, а в семьях всегда царит взаимопонимание, поддержка и благополучие. От имени всего нашего...
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|Общество
|30.12.2017 16:11
Журналисты ИА «Высота 102» поинтересовались у волгоградцев, собираются ли они сократить траты на празднование Нового года, в частности, на праздничный стол и подарки. Лишь часть опрошенных призналась, что готовы урезать новогодний бюджет. Но подавляющее большинство волгоградцев заявили, что не будут себе отказывать в создании хорошего настроения.
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|Происшествия
|30.12.2017 10:32
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Котово, который в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на группу людей, выходивших из кафе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня, около 2 часов ночи, в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии до прибытия медиков от полученных травм скончалась 26-летняя местная жительница. По горячим следам сотрудники ДПС задержали нарушителя. В настоящее время избирается мера пресечения в виде заключения под стражу.
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|Культура
|30.12.2017 09:39
Лучшим автором проекта на скульптурную композицию, посвященную строителям Волгограда, стал коллектив под руководством народного художника России, лауреата Государственной премии РФ Андрея Ковальчука. Всего на суд жюри было представлено 8 работ. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, композиция, победившая на конкурсе, имеет форму куба. На фасадной грани на фоне контура города изображены представители разных строительных специальностей, на второй грани показано восстановление строителями послевоенного Сталинграда. Третья грань представляет собой основные вехи в строительстве и объекты Волгограда, придающие неповторимость городу. Четвертая грань – это современный город, итог труда строителей. Все грани куба...
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|Общество
|29.12.2017 20:24 (Обновлено: 30.12.2017 10:46)
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев Зонального центра кинологической службы ГУ МВД по Волгоградской области и убедилась, что щенячий восторг при встрече именного года не чужд и самым серьезным собакам.
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29 декабря 16:45
29 декабря 16:35
Происшествия
1 января 01:21
В Волгограде под бой курантов горела плавучая баня
31 декабря 10:38
31 декабря 09:37
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